Denuncia Loret de Mola extorsión en el AIFA por parte de la Sedena

“Es el DCS/SSC/GEP/11440 , con fecha 28 de diciembre del 2023 (no es broma de los Santos Inocentes), que tiene como ‘ Asunto: Acciones de verificación’. Está dirigido a los prestadores de servicios, arrendatarios de servicios complementarios y comerciales del AIFA” , detalla el periodista.

“Para corroborar sus dichos me compartieron un documento, cuya copia se adjunta en estas Historias de Reportero. El oficio tiene el escudo nacional y membrete de ‘Secretaría de la Defensa Nacional. AIFA, S.A. de C.V.’.

“La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ampara en un contrato abusivo en donde asume las labores del SAT: fiscaliza empresas, interviene contabilidades y audita los ingresos de los comercios para que no rebajen el monto de sus ventas y los militares puedan cobrar ese impuesto extra al que llaman ‘participación de ingresos’”.

‘DE ALGÚN LADO TIENE QUE SALIR EL DINERO’

Para Carlos Loret de Mola estas acciones emprendidaS por el ejército en el AIFA contra los comerciantes es un intento de mejorar las finanzas y evitar número rojos.

“Una extorsión que busca darle una mejor cara a las finanzas del AIFA, un aeropuerto fracasado. Como casi no hay vuelos ni pasajeros, de algún lado tiene que salir el dinero para que los números no se vean tan rojos. Porque el que no pague esta cuota enfrenta consecuencias... con los militares”, asevera.

El periodista además acusa que en este sexenio no es nuevo el uso de la extorsión para impulsar los proyectos de López Obrador. Recuerda que en el caso del AIFA el propio Presidente cerró a las aerolíneas espacios en el aeropuerto Benito Juárez para obligarlas a mudarse a la nueva termina.

Luego los militares obligaron a los comerciantes del aeropuerto de la CDMX a abrir sucursal en el Felipe Ángeles o “iban a perder sus locales en el AICM”.