Denuncian a Xóchitl Gálvez ante Fiscalía de CDMX; ‘es politiquería’, responde

Víctor Hugo Romo de Vivar, exalcalde de Miguel Hidalgo, ha interpuesto una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra la aspirante a candidata presidencial de Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, por los delitos ilícitos, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción.

“No es la mujer indígena que salió de la pobreza y ahora triunfa, todo eso se derivó de la corrupción, ella como delegada conocía de las obras que se harían y extrañamente, todas callaron en las empresas de su familia”, expresó Romo.

Detalló que la denuncia contra la senadora panista estaba a su nombre y al de Gustavo García Arias, quien fungía como director ejecutivo jurídico durante su gestión. Explicando que cuando Xóchitl fue delegada de la alcaldía de 2015 a 2018, sus empresas High Tech Services y Omei fueron contratadas por dos desarrolladoras inmobiliarias que recibieron autorización para realizar complejos en la zona de Polanco.

Presuntamente, “Simetric Grup, Inmobiliaria” otorgó permisos de manera directa para construir complejos inmobiliarios entre 2015 y 2018, generando ganancias por más de 70 millones de pesos.

“En mi calidad de ciudadano vengo a presentar una denuncia ante esta fiscalía por los los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción. Se está presentando esta denuncia”, explicó Víctor Hugo Romo a medios de comunicación.

De acuerdo con el funcionario quien se postuló en la reelección de la alcaldía Miguel Hidalgo con Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM) en 2021, Gálvez autorizó permisos de construcción a la empresa Simetric Grup, la que a su vez, le dio las obras a dos empresas que son administradas por la hija de la panista, y que esa es la raíz de todos los delitos.

Anteriormente, Víctor Hugo Romo ocupó la jefatura delegacional del 2012 al 2015 abanderado por el PRD.

POLITIQUERÍA, RESPONDE GÁLVEZ

La senadora Xóchitl Gálvez desestimó la denuncia penal que interpuso en su contra el morenista Víctor Hugo Romo por presunto enriquecimiento lícito, tráfico de influencias, corrupción y conflicto de intereses, al considerar que se trata de politiquería y conveniencia política.

En entrevista con medios como El Universal, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México señaló que no hizo nada indebido durante su gestión al frente de la alcaldía Miguel Hidalgo, y prueba de ello es que el propio Romo, cuando encabezó la administración buscó y no encontró ninguna irregularidad, al igual que la Contraloría.

“Yo creo que Víctor Hugo Romo se está subiendo a un tema por conveniencia. Nunca me denunció siendo alcalde. (...) Yo les digo: no hay una sola manifestación de obra otorgada de manera indebida durante mi administración, tan es así que Víctor Hugo Romo volteó de cabeza mi administración y no encontró nada”, subrayó.

Xóchitl Gálvez consideró que es mera politiquería, porque “seguramente hoy lo mandaron a denunciarme para tratar de manchar mi nombre por ser empresaria, por ser una mujer que trabaja”.

(Con información de El Universal)