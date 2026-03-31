Taylor Swift enfrenta demanda por uso del término ‘showgirl’ en su nuevo álbum
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La estrella pop fue acusada por utilizar el nombre ‘showgirl’ en su más reciente proyecto musical
Parece que la calma terminó para Taylor Swift en medio de la polémica, ya que este lunes se confirmó que recibió una denuncia por su más reciente álbum ‘The Life of a Showgirl’, debido a que, según la acusación, infringe derechos de marca registrada.
De acuerdo con la demanda, Maren Wade sostiene que la campaña de promoción del disco amenaza con “eclipsar” su espectáculo teatral ‘Confessions of a Showgirl’, por lo que solicitó a un tribunal impedir que la cantante genere confusión entre el público con el uso del título.
En la demanda también se señala que el equipo de la artista conoce las leyes de marcas registradas y, aun así, decidió avanzar con el lanzamiento. Por esta razón, solicita una orden judicial que impida el uso comercial del nombre ‘The Life of a Showgirl’, así como una compensación por daños y perjuicios.
¿QUÉ PASÓ CON TAYLOR SWIFT?
Hasta el momento, portavoces de Swift y de su discográfica, Universal Music Group —también incluida en la demanda—, no han respondido a las solicitudes de comentarios.
Quien sí ha mantenido el tema en la conversación es el abogado de Wade, Jaymie Parkkinen, quien aseguró que su cliente respeta la trayectoria de la intérprete, pero subrayó que la legislación en materia de marcas busca proteger a los creadores en todos los niveles.
OCUPADA CON SU BODA
Hace semanas trascendió que la intérprete de ‘The Fate of Ophelia’ eligió el 13 de junio como la fecha ideal para la realización de su boda con Travis Kelce, debido a que ese día y número son muy especiales para ella.
La ceremonia se celebraría en el Ocean House, un resort de lujo de cinco estrellas con arquitectura victoriana amarilla, frente al mar, spa y gastronomía de primer nivel. El hotel está cerca de la mansión de Swift.
Si es realidad o no, por ahora “Tay Tay” celebra el éxito continuo de su música, ya que este martes lanzó en Spotify y Apple Music un video recopilatorio de imágenes reales de la actriz Elizabeth Taylor, como parte de su tema ‘Elizabeth Taylor’. (Con información de El Universal y Reforma)