Taylor Swift enfrenta demanda por uso del término ‘showgirl’ en su nuevo álbum

Parece que la calma terminó para Taylor Swift en medio de la polémica, ya que este lunes se confirmó que recibió una denuncia por su más reciente álbum ‘The Life of a Showgirl’, debido a que, según la acusación, infringe derechos de marca registrada.

De acuerdo con la demanda, Maren Wade sostiene que la campaña de promoción del disco amenaza con “eclipsar” su espectáculo teatral ‘Confessions of a Showgirl’, por lo que solicitó a un tribunal impedir que la cantante genere confusión entre el público con el uso del título.

En la demanda también se señala que el equipo de la artista conoce las leyes de marcas registradas y, aun así, decidió avanzar con el lanzamiento. Por esta razón, solicita una orden judicial que impida el uso comercial del nombre ‘The Life of a Showgirl’, así como una compensación por daños y perjuicios.