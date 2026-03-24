¿Cuál es la diferencia entre el yogur y kéfir?

Sin embargo, aunque comparten ciertas características, su proceso de elaboración, su textura, su sabor y sus beneficios nutricionales presentan varias particularidades que los distinguen.

La diferencia entre yogur y kéfir suele generar dudas, ya que ambos son productos lácteos fermentados que contienen probióticos y se consideran opciones saludables.

QUÉ BENEFICIOS TIENE EL KÉFIR

La nutricionista Karla Leal, en un artículo publicado en el portal de salud Tua Saúde, señala que el kéfir contiene compuestos que ayudan a descomponer la lactosa de la leche, por esta razón, puede ser más fácil de digerir para algunas personas con intolerancia a la lactosa; también ayuda a mantener equilibrada la flora intestinal; favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas; y contribuye a la salud de la piel, ayudando a prevenir problemas como acné, psoriasis o eczema.

Además, el kéfir contiene compuestos como probióticos, biotina, folatos y kefiran, y aporta minerales como calcio, fósforo y magnesio, además de vitaminas como la D y la K2.

ESTOS SON LOS BENEFICIOS DEL YOGUR

De acuerdo con la nutricionista Karla Leal, el yogur es una excelente fuente de proteínas, nutriente esencial para la formación y contracción de los músculos.

Además, algunos yogures que contienen probióticos podrían contribuir a la salud intestinal y a la función cognitiva, esto se debe a que una microbiota intestinal equilibrada influye en la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina; sin embargo, la nutrióloga señala que aún se requieren más estudios para confirmar estos beneficios.

Existen varios tipos de yogures, entre los más comunes se encuentran:

Yogur natural: contiene leche fermentada y cultivos lácteos, con mínimo procesamiento.

Yogur líquido: se obtiene al batir el yogur natural y añadir suero de leche.

Yogur griego: tiene mayor contenido de proteínas y una textura más cremosa.

Yogur Skyr: de origen islandés, se elabora con leche desnatada y utiliza más leche que el yogur tradicional.

La nutricionista Leal menciona que las opciones más saludables suelen ser las menos procesadas, como el yogur natural, el griego o el Skyr, especialmente cuando no contienen azúcares añadidos ni aromatizantes.

LA DIFERENCIA REAL ENTRE EL YOGUR Y EL KÉFIR

A simple vista, el kéfir y el yogur pueden parecer similares, pues ambos tienen un color que es blanco; no obstante, el kéfir suele verse ligeramente más translúcido debido a su consistencia más líquida; en cambio, el yogur es más espeso.

Otra característica física que diferencia el kéfir y yogur es su textura. El kéfir tiende a separarse en suero y cuajada, lo que puede darle una apariencia en capas o con pequeños puntos, además, durante su fermentación pueden aparecer burbujas gasificadas debido a la presencia de levaduras, algo que no ocurre en el yogur.