¿Cuál es la diferencia entre el yogur y kéfir?

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Vida
/ 24 marzo 2026
    ¿Cuál es la diferencia entre el yogur y kéfir?
    La diferencia entre yogur y kéfir suele generar dudas, ya que ambos son productos lácteos fermentados que contienen probióticos y se consideran opciones saludables. EFE

Aunque el yogur y el kéfir comparten la base de ser alimentos fermentados y ricos en probióticos, cada uno tiene características y beneficios que los distinguen

La diferencia entre yogur y kéfir suele generar dudas, ya que ambos son productos lácteos fermentados que contienen probióticos y se consideran opciones saludables.

Sin embargo, aunque comparten ciertas características, su proceso de elaboración, su textura, su sabor y sus beneficios nutricionales presentan varias particularidades que los distinguen.

https://vanguardia.com.mx/informacion/lala-alpura-o-yoplait-profeco-revela-cual-es-el-yogur-mas-saludable-ideal-para-el-desayuno-NI19110278

QUÉ BENEFICIOS TIENE EL KÉFIR

La nutricionista Karla Leal, en un artículo publicado en el portal de salud Tua Saúde, señala que el kéfir contiene compuestos que ayudan a descomponer la lactosa de la leche, por esta razón, puede ser más fácil de digerir para algunas personas con intolerancia a la lactosa; también ayuda a mantener equilibrada la flora intestinal; favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas; y contribuye a la salud de la piel, ayudando a prevenir problemas como acné, psoriasis o eczema.

Además, el kéfir contiene compuestos como probióticos, biotina, folatos y kefiran, y aporta minerales como calcio, fósforo y magnesio, además de vitaminas como la D y la K2.

ESTOS SON LOS BENEFICIOS DEL YOGUR

De acuerdo con la nutricionista Karla Leal, el yogur es una excelente fuente de proteínas, nutriente esencial para la formación y contracción de los músculos.

Además, algunos yogures que contienen probióticos podrían contribuir a la salud intestinal y a la función cognitiva, esto se debe a que una microbiota intestinal equilibrada influye en la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina; sin embargo, la nutrióloga señala que aún se requieren más estudios para confirmar estos beneficios.

Existen varios tipos de yogures, entre los más comunes se encuentran:

Yogur natural: contiene leche fermentada y cultivos lácteos, con mínimo procesamiento.

Yogur líquido: se obtiene al batir el yogur natural y añadir suero de leche.

Yogur griego: tiene mayor contenido de proteínas y una textura más cremosa.

Yogur Skyr: de origen islandés, se elabora con leche desnatada y utiliza más leche que el yogur tradicional.

La nutricionista Leal menciona que las opciones más saludables suelen ser las menos procesadas, como el yogur natural, el griego o el Skyr, especialmente cuando no contienen azúcares añadidos ni aromatizantes.

LA DIFERENCIA REAL ENTRE EL YOGUR Y EL KÉFIR

A simple vista, el kéfir y el yogur pueden parecer similares, pues ambos tienen un color que es blanco; no obstante, el kéfir suele verse ligeramente más translúcido debido a su consistencia más líquida; en cambio, el yogur es más espeso.

Otra característica física que diferencia el kéfir y yogur es su textura. El kéfir tiende a separarse en suero y cuajada, lo que puede darle una apariencia en capas o con pequeños puntos, además, durante su fermentación pueden aparecer burbujas gasificadas debido a la presencia de levaduras, algo que no ocurre en el yogur.

https://vanguardia.com.mx/vida/ventajas-y-riesgos-de-consumir-kefir-para-mejorar-tu-salud-intestinal-DK19646115

La nutrióloga Elen Khachatrian explica en el portal de divulgación científica Encyclopedia of Food and Nutrition Focused on Comparison, que la principal diferencia entre kéfir y yogur está en los microorganismos utilizados durante la fermentación.

El yogur se elabora, normalmente, con dos bacterias principales: Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus; en cambio, el kéfir se produce mediante una mezcla más compleja de bacterias y levaduras, entre ellas: Lactobacillus kefiranofaciens, Lactococcus lactis, especies de Leuconostoc y de Saccharomyces.

Esta combinación de microorganismos provoca que el kéfir tenga una fermentación más activa, lo que explica su sabor ligeramente ácido y, en ocasiones, su burbujeo; el yogur, por su parte, suele tener un sabor más suave.

Aunque el yogur y el kéfir comparten la base de ser alimentos fermentados y ricos en probióticos, cada uno tiene características y beneficios que los distinguen.

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