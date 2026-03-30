$!Estas son las actividades culturales que llegan a Saltillo por el mes de abril

Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa y el inicio del mes de la niñez, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo nos tiene cubiertos con una amplia variedad de actividades artísticas y culturales para disfrutar en las próximas semanas. Semana Santa y variedad Para conmemorar la Semana Santa este viernes se llevará a cabo la tradicional Procesión del Silencio y la presentación del Stabat Mater con los coros y orquesta del Centro de Estudios Musicales, bajo la batuta del maestro Eduardo Figueroa. La cita es el viernes 3 de abril a las 20:00 horas en la Parroquia de la Sagrada Familia. Además de esto, el día 15 se inaugurará en Casa Purcell la exposición “Floral” de la Asociación de la Plástica y Artes Visuales de Coahuila y el viernes 24 a las 11:00 horas en la Biblioteca Central se presentará el concierto didáctico “Concierta Plática”.

El 25 la Casa del Artesano recibirá al Festival De Danza Floklórica con talleres, conferencias y un monumental jarabe pateño de las 14:00 a las 20:00 horas. Para toda la niñez Durante el mes de abril habrá un intercambio de libros infantiles en el Centro Cultural Casa Purcell y el Centro Cultural Teatro García Carrillo, donde hay una gran variedad de textos entre los cuales podrás elegir el que más te llame la atención y dejar a cambio un título que lleves para que alguien más pueda leerlo. Ambos recintos están abiertos de las 10:00 a las 18:00 horas. Los sábado 18 y 25 habrá un taller de cianotipia para infancias en el Museo Rubén Herrera de 11:00 a 13:00 horas y el sábado 18 se presentará el espectáculo de danza con música de Cri-Cri “Grillos y grillitos... ¡A bailar se ha dicho!” en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler a las 18:00 horas. El miércoles 22 se inaugura la exposición “Colores en el viento” en las ventanas del Museo Rubén Herrera, con el trabajo de los alumnos del grupo de arte sabatino de este recinto. El viernes 24 a las 11:00 horas en la Biblioteca Central se presentará el concierto didáctico “Concierta Plática” y en este mismo espacio, el martes 28 a las 11:00 y 16:00 horas se presentará el concierto “La juguetería fantástica” con el Centro de Estudios Musicales (CEM).

El CEM también ofrecerá el concierto “De niños para niños” el sábado 25 a las 18:00 horas en sus instalaciones de la Alameda, con la participación de niños guitarristas con la dirección de José Luis Jiménez Saucedo. El sábado 25 la Orquesta Metropolitana de Saltillo presentará “Pedro y el Lobo” de Prokofiev, con la proyección musicalizada en vivo del cortometraje homónimo ganador del orquesta y la dirección invitada del “niño director” Eri Luna con la obra “Sinfonía de los juguetes” de Mozart, a las 18:30 horas en el Teatro del IMSS. Ese mismo sábado a las 19:00 horas y el domingo 26 a las 18:00 horas se presentará la obra “Úrsula de los mares y el capitán Jack” de Gris Elizondo y Ricardo Ordaz en el Teatro García Carrillo. Y por último se proyectará el musical “El rey león” el jueves 30 de abril a partir de las 17:00 horas en Casa Purcell, como parte del Festival del Niño y de la Niña lleno de más actividades recreativas.

Talleres y diplomados en el Centro Histórico Del 6 al 10 de abril habrá un taller de Magia, Cuentos y Títeres a cargo de Iñaki Cuentacuentos, de Xalapa, Veracruz, en Casa Purcel de 9:00 a 13:00 horas con una cuota de recuperación que incluye materiales. Para más información al 443 569 5277. Continúan abiertas las audiciones para estudiar ballet en el Centro de Estudios Dancísticos los viernes 17 y 24 para niños y niñas de 8 a 11 años. La cita se debe agendar al 844 219 9515 o 844 203 2358. Los días 20, 21 y 22 de abril la actriz Vanessa Bauche impartirá un taller de entrenamiento actoral para cámara y desarrollo humano en el Teatro García Carrilo de 17:30 a 20:30 horas y todos los sábados hasta el mes de junio continúa el taller literario “Hallazgo de lo insólito en lo cotidiano” de Julio César Félix en el Rubén Herrera de 12:00 a 14:00 horas. Talleres y actividades para las comunidades Este sábado 4 de abril se llevará a cabo el evento de grafiti “Bombas de arte” en la plaza pública de la calle 22 en la colonia Ampliación Morelos

También habrá varios talleres literarios. Uno será de literatura creativa para adultos a cargo de Laura Luz Morales los lunes del 6 al 27 de abril en el Centro Comunitario Oceanía, sin costo; otro más enfocado a fomentar la lectura en las familias del Centro Comunitario Tierra y Libertad los jueves del 9 al 30 de abril y los jueves del 16 al 13 Julio César Félix impartirá el taller Leyendario, de lectura y escritura creativa para niños y niñas en el Centro Comunitario Buitres. En el Centro Comunitario Mirasierra los viernes de abril habrá un taller de baile hiphop para personas de 10 años en adelante y el Centro Comunitario 26 de Marzo exhibirá desde el lunes 13 la exposición de fotografía “México y sus Maravillas Naturales”. Ahí mismo, los viernes de abril se realizará un taller para niños y jóvenes a cargo de Alan Montes. Mientras tanto, el Centro Comunitario Emiliano Zapata tendrá un taller de cartonería con mecanismos de movimiento los miércoles y jueves de abril Asimismo la Ruta Más Creativa llegará a la plaza del blvd. El Minero en la colonia La Fragua el domingo 12 de abril y el día 26 estará en la Plaza Spurs de la colonia Mirasierra, mientras que el día 16 en el Centro Comunitario Buitres se inaugurará la exposición del taller de pintura infantil La Forja

Cine por toda la ciudad El sábado 11 de abril habrá una proyección en el Teatro García Carrillo, en punto de las 16:00 horas de distintos cortometrajes creados por talento local; también habrá dos funciones de Cinecito en tu Colonia el domingo 12 en la plaza del blvd. El Minero en la colonia La Fragua y el domingo 26 en la Plaza Spurs de la Mirasierra a las 20:00 horas. El viernes 17 y sábado 18 se presentarán los cortometrajes realizados por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el Teatro García Carrillo a las 19:00 horas y los días 15, 23 y 28 de abril, así como 20 y 27 de mayo se realizará el ciclo “Miradas sobre el cine. Las películas en su contexto histórico” organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC a las 19:00 horas en el García Carrillo, con cintas como “Psicosis” y “Pulp Fiction” y continuará los miércoles el Ciclo de Cine Francés en la caballeriza de Casa Purcell a las 18:00 horas.

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