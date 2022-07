Denuncian grupo de Telegram que incita a matar a personas LGBT+ en Puebla

Emmanuel Melchor, un activista en favor de la comunidad LGBTTTQIA+ de Tehuacán, Puebla, denunció este jueves 14 de julio que un grupo de Telegram incitaba a cometer crímenes de odio contra el colectivo. Según testigos y personas que fueron invitadas a unirse, el grupo contaba con 30 personas de la entidad.

La promesa era “acabar con la plaga de homosexuales” en el estado, pues constantemente se compartía la ubicación de varios personas LGBT+ en Puebla, así como los lugares que frecuentaban y eventos de la comunidad.

Además, tras dos años de encierro por la pandemia COVID-19, en Tehuacán realizarían el primer foro cultural y artístico para personas LGBTTTQIA+, por ello, el grupo llamado “Mata Pu... Tehua” se encargaría de asistir al evento y “eliminar” a los gays, lesbianas, transgénero y personas queer que llegaran a ir, según las amenazas.

El grupo también se encargaba de realizar encuestas en las que buscaban “formas” de cometer el vil crimen. “¿Cómo quieren que los matemos?”, preguntaban, donde sugerían quemarlos vivos, decapitarlos, a palos, a machetazos o electrocutados, reportó Animal Político.

Emmanuel aseguró no se va a minimizar ningún tipo de agresión en contra de la comunidad. “Cuando hay violencia a la comunidad sirve el acompañamiento, el acuerpamiento para luchar con esto. Es por los que ya estamos y por los que están por venir porque esta comunidad es realmente enorme”, dijo.

Por otro lado, recalcó él y otros miembros de la comunidad fueron nombrados por los homófobos del grupo en Telegram, así como fotos de ellos y sus localizaciones.

Gracias al activismo del joven y su denuncia ante la policía cibernética de Puebla, el grupo de Telegram fue eliminado. “No hay nada qué curar, ya no tenemos temor, sabemos que la resistencia está pero también sabemos que, si no hay libertad política, no hay libertad sexual”, concluyó.

Así, la asociación “No Dejarse es Incluirse” en Puebla, se posicionó en contra de toda expresión homofóbica y machista que atente contra las minorías, además, reiteró que en la entidad sigue preocupando que desde sus inicios, en 2009, “comenzamos a realizar registros de violaciones a todos los derechos humanos, agreisones y crímenes de odio por homo-lesbo-bi-transfobia”.

“Resulta que Tehuacán sigue siendo la segunda ciudad con más casos documentados después de toda la ciudad de Puebla. Las personas LGBTTTQIA+ se encuentran en entornos adversos, violentos y LGBTfóbicos”, reiteran.

