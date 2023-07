‘Depende de Ancira’... AMLO condiciona apoyo a AHMSA con su salida; apoyará con reestructuración de deuda a nuevos inversionistas

“El señor Ancira resultó no un buen empresario. Muy vinculado a políticos del PRI, a los gobernadores de Coahuila, que deberían de estar tratando de ayudar a resolver al problema porque son parte del problema”, dijo.

Apuntó que la empresa quebró y se dejó sin empleo a muchas personas, por lo que ahora su gobierno lo que busca es que se acepte entregar la empresa a otros inversionistas que quieran hacerse cargo.

No obstante, dijo que Alonso Ancira, posiblemente mal aconsejado, con deudas cada vez mayores no quiere acuerdos.

‘Depende de Ancira’, mencionó López Obrador al pedirle que entrega la empresa a otros inversionistas para poder apoyar con la reestructuración de deuda que adquirió con el gobierno federal y con la Comisión Federal de Electricidad.

Reconoció que Altos Hornos es una empresa con futuro, siempre y cuando se arregle la parte administrativa y lleguen buenos empresarios.

Dijo que el secretario de Hacienda tiene la encomienda de hablar con acereros que tienen sus empresas en México, ya sea en Nuevo León y Lázaro Cárdenas para convocarlos a que puedan quedarse con Altos Hornos.

López Obrador señaló que el propósito es reestructurar la deuda de Altos Hornos con el gobierno y que los nuevos dueños vayan pagando poco a poco esta deuda.

“Esta sería nuestra contribución, y la garantía de que la CFE y PEmex van a seguir abasteciendo a la planta. En eso estamos”.

Dijo que si Ancira apuesta a los juicios, la plante podría perderse y con ello una fuente de empleos, y consideró que lo ideal es que se logre un acuerdo durante su sexenio, pero consideró que todo depende de la actitud del empresario.