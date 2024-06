‘Desacreditaron a los maestros’... AMLO destroza la reforma educativa impulsada por Peña Nieto y agradece a la CNTE

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, AMLO enfatizó que los logros obtenidos en materia educativa, como la mejora de los salarios de los maestros y la actualización de los libros de texto , no habrían sido posibles si se hubiera mantenido la Reforma Educativa impulsada por su predecesor, Enrique Peña Nieto (EPN) , la cual, según AMLO, buscaba la privatización de la educación.

En su discurso, el mandatario federal subrayó que los gobiernos neoliberales estaban interesados en implementar la Reforma Educativa, que desacreditaba a los maestros y promovía la privatización del sistema educativo.

En contraste, AMLO afirmó que su gobierno ha aplicado cuatro medidas clave para mejorar la educación, respetando a los maestros y priorizando tanto la calidad de la enseñanza como la cobertura educativa para todos los mexicanos.

“Lo que no se hizo antes, que se les maltrató y se les echó la culpa de que si no se avanzaba en lo educativo era porque ellos no asistían a dar clases. Escusas, pretextos, cuando lo que buscaban era privatizar la educación,” comentó López Obrador.

El presidente explicó que el primer paso de la Reforma Educativa anterior fue desacreditar a los profesores, afirmando que la educación impartida no era de calidad.

AMLO sostuvo que su administración ha trabajado en equilibrar la calidad y la cobertura, asegurando el derecho a la educación para todos los mexicanos, y rechazó la idea de que la educación sea tratada como una mercancía.

“Tiene que haber equilibrio entre calidad de la enseñanza y cobertura. Lograr ambas cosas al mismo tiempo, pero a estos tecnócratas neoliberales, neoporfiristas, lo único que les importaba era la supuesta excelencia partiendo de la privatización de la educación. Por eso el rechazo de miles de jóvenes cuando querían ingresar a las universidades, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. No había cupo porque no se destinaba presupuesto a la educación pública, querían poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para que la adquiriera quien pudiese pagar colegiatura,” declaró el mandatario.

En su intervención, AMLO también destacó el cambio en los libros de texto como fundamental para avanzar en el ámbito educativo. Criticó que durante el inicio de los gobiernos neoliberales, materias como ética y civismo fueron reducidas, y afirmó que los nuevos contenidos de los libros reflejan la nueva etapa que vive el país.

“Hemos mejorado la situación económica a los maestros, hemos mejorado los salarios... cambiamos los contenidos de los libros de texto porque ya estamos viviendo una nueva etapa. Al inicio del periodo neoliberal quitaron el civismo, la ética la redujeron a nada y la simplificaron; ahora son nuevos textos,” puntualizó AMLO.

EL GOBIERNO DE AMLO INICIÓ UNA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN: RAMÍREZ AMAYA

La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, también estuvo presente en la conferencia y destacó la transformación educativa que se ha impulsado en los últimos seis años. Aseguró que el gobierno de AMLO ha fortalecido la escuela pública y dignificado a los maestros, logrando la basificación de 960 mil docentes y aplicando incrementos salariales. Además, mencionó que se ha invertido más de 191 mil millones de pesos adicionales al presupuesto educativo.

“Eso lo hemos logrado porque tenemos un profundo respeto al trabajo de las maestras y los maestros,” afirmó Ramírez Amaya.

Ramírez Amaya mencionó que se ha implementado un nuevo plan de estudios que prioriza una educación científica y humanista, inclusiva, pluricultural, con igualdad de género y pensamiento crítico. También informó que para el ciclo escolar 2024-2025 se tiene programada la entrega de 160 millones de libros de texto gratuitos.

GOBIERNO AGRADECE APOYO DE LA CNTE

En su conferencia, AMLO también agradeció el apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), reconociendo su lucha y sacrificios durante los tiempos de mayor auge neoliberal. Aseguró que, gracias a su resistencia, se ha podido rescatar la educación pública en México.

“Muy buenas relaciones con maestros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el sindicato. Agradecer mucho a los dirigentes y también reconocer el trabajo, la lucha de los integrantes de la CNTE porque en los momentos de más apogeo neoliberal, ellos dieron la cara y sufrieron mucho porque fueron reprimidos, pero gracias a esa lucha se rescató la educación pública,” afirmó AMLO.

En conclusión, AMLO resaltó que su administración ha entregado buenos resultados en el ámbito educativo, enfatizando que se han realizado cambios significativos que benefician tanto a los estudiantes como a los maestros, en contraste con las políticas neoliberales de administraciones anteriores.