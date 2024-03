Descarta Sheinbaum que descarrilamiento de Tren Maya afecte su campaña

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, descartó que el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya afecte su campaña y señaló que confía en la indagatoria anunciada por el Gobierno federal.

“Ya el Presidente dijo que se iba a investigar si fue un error humano o hubo algún dolo en esto, y confiamos en la investigación que se va a hacer y hay que esperar el resultado, pero no considero que vaya a haber una afectación a nuestra campaña”, sostuvo de gira por Oaxaca.

Cuestionada sobre la denuncia que presentó la candidata presidencial de Oposición, Xóchitl Gálvez, en contra de familiares del Presidente Andrés Manuel López Obrador por posibles actos de corrupción en el Tren Maya, dijo que toda denuncia debe ser investigada.

No obstante, afirmó que llama la atención que Gálvez pida una indagatoria en torno a una obra emblemática de esta Administración, pero no sobre el ex Presidente Felipe Calderón, el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y sus cercanos.

En conferencia, aseguró que los equipos de ambos están en el “equipo de enfrente”, por lo que consideró que en este caso también es necesaria una indagatoria.

“Cualquier denuncia que se presente tiene que ser investigada. El tema aquí es que llama mucho la atención que en una obra estratégica como está se pide esta investigación ¿Por qué no pide la investigación de García Luna y Calderón? Sería muy bueno porque ahí está en el equipo de enfrente, está todo el equipo de Calderón y de García Luna”, dijo.

Ayer, antes del descarrilamiento de un vagón del Tren Maya, Gálvez presentó una denuncia contra familiares del Primer Mandatario, entre ellos sus hijos, por la asignación de contratos para la compra de balastro para la construcción del servicio ferroviario.

Este martes, Sheinbaum rechazó también que los empresarios estén en contra de ella o del movimiento que representa, a excepción de algunos, como Claudio X. González.

Recordó que se ha reunido con diversas cámaras empresarias y con empresarios en los estados.

La aspirante presidencial afirmó que la prosperidad compartida es algo en lo que coinciden ella y los empresarios.

“Yo no veo que los empresarios estén en contra nuestra, para nada. Me he reunido con muchísimas cámaras empresariales, con empresarios en los estados, está visión de prosperidad compartida la compartimos”, aseguró.

Sheinbaum indicó que lo anterior se debe a que los empresarios se dieron cuenta de que es bueno y efectivo impulsar la economía desde abajo y potenciar el mercado interno a partir del incremento salarial y de los programas sociales que, afirmó, no son electorales.

La candidata presidencial dijo que no teme por su seguridad y la de su equipo y aseguró que hoy, el País no es más inseguro que en 2018.

Como muestra de ello, indicó que varios indicadores se ubican a la baja. Entre ellos los homicidios dolosos, el secuestro y otros delitos federales, que registran descensos.

La candidata afirmó que la percepción de la inseguridad también hoy es menor que la de hace algunos años.