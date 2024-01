Desestima AMLO a Colosio Riojas sobre indulto a Mario Aburto y genera nueva trama

A 24 años de que la Fiscalía del Caso Colosio determinó que un solo tirador asesinó a Luis Donaldo Colosio Murrieta en Lomas Taurinas en 1994, Andrés Manuel López pidió ayer reabrir el expediente.

Además, el Presidente quiere que se investigue la participación de Genaro García Luna, en ese entonces funcionario del Cisen.

El Mandatario desestimó, incluso, la petición que le hizo Luis Donaldo Colosio Riojas sobre un indulto a favor de Mario Aburto, asesino confeso de su padre, con la intención de que ya no se use políticamente aquel magnicidio.

“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte (a Aburto). Quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado y que yo quiero, que en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar. Yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así”, respondió.

Al hacer un recuento del caso y de las acciones de la FGR para reactivar el caso, López Obrador se refirió a Genaro García Luna, señalado de encubrir al presunto segundo tirador, Jorge Antonio Sánchez Ortega, entonces agente del Cisen.

“Esta no es la primera vez que se ha mencionado a esta persona, que él había participado en el magnicidio en Tijuana en 1994, como agente del Cisen.

“Y el dato adicional es que estaba bajo el mando de García Luna, porque era subdirector en ese entonces de operaciones del Cisen, precisamente en el final del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Esto es muy interesante”, planteó el Mandatario.

Para López Obrador no tiene las mismas implicaciones en el homicidio la existencia de un asesino solitario, que la participación de un agente del Estado.