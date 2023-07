‘Destapa’ AMLO a Santiago Taboada como candidato de la oposición en CDMX

De acuerdo con López Obrador, la senadora Xóchitl Gálvez fue la elegida del empresario Claudio X. González para dirigir al Frente Amplio por México de cara al proceso electoral de 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Revela columnista presunto pacto entre el Gobierno de la 4T y el Cártel de Sinaloa

Durante su intervención en la conferencia matutina arremetió contra la legisladora, ya registrada en el proceso interno de la alianza “Va por México”, al decir que fue la elegida por “los que se sentían dueños” del país.

“Entonces quieren volver a engañar con eso, pero no, ya la gente no se deja y la están inflando pero no, no, no levanta”, afirmó el presidente López Obrador.

En sus últimas conferencias de prensa el mandatario federal ha criticado la supuesta elección de Xóchitl Gálvez como la futura abanderada del PRI-PAN-PRD, señalando que su imagen de cercanía con el pueblo es una “fachada” para ganar adeptos.