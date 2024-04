Dialoga Xóchitl Gálvez con estudiantes de la Ibero

CDMX.- La candidata presidencial de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, sostuvo un encuentro con estudiantes de la comunidad de la Universidad Iberoamericana (UI), quienes lanzaron diversas preguntas a la aspirante.

Los universitarios cuestionaron a la opositora sobre algunos escándalos en los que han estado envueltos los líderes de los partidos que la postularon a la candidatura.

TE PUEDE INTERESAR: Debate en el INE costó 10 MDP pese a fallas

“El presidente de Morena, Mario Delgado, está relacionado con delitos de huachicol, aquí nadie me ha preguntado de eso... y son delitos recientes y este gobierno no lo investiga y no lo castiga”, reclamó la legisladora con licencia.

“Entonces, creo que tratar solo de descalificar a una alianza me parece que en este momento no es justo, pero mi estrategia va a ser dar la cara como aquí”, enfatizó.

Gálvez Ruiz cuestionó el por qué no acude a este tipo de encuentros la candidata morenista Claudia Sheinbaum y se respondió diciendo que no aguantaría un debate así.