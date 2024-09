Dice AMLO desconocer situación de Yunes: ‘No estoy enterado de eso’

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer si el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez se pasó a Morena para votar a favor de la reforma al Poder Judicial.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador fue cuestionado sobre la polémica generada en torno a Yunes, quien estuvo ausente en la reunión de senadores panistas previa a la discusión en la Cámara Alta de la reforma judicial.

“¿Le da la bienvenida a Yunes a Morena?”, preguntó un periodista a López Obrador, quien respondió que “no estoy enterado de eso, ya ven que es bastante el trabajo aquí. No, no, no es mucho el trabajo, pero ustedes son investigadores, mirones profesionales”.

Los periodistas insistieron haciendo alusión a que el propio López Obrador ha denunciado anteriormente a la familia Yunes por presuntas irregularidades.

“No, es que no sé yo lo que está pasando, no sé sobre eso. Yo presenté una iniciativa y lo que sí sostengo es que es importante la reforma al poder judicial”, se limitó a decir el Presidente sobre el tema.

Este martes inicia en el Pleno del Senado de la República la discusión de la reforma al Poder Judicial federal, planteada por López Obrador. En ese contexto, el grupo parlamentario del PAN dejó de tener comunicación con el senador Yunes, a quien pidieron ratificar su compromiso de votar en contra de la enmienda.