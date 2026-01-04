‘Dictadura y exilio’: PAN señala a Maduro por la crisis total en Venezuela

    'Dictadura y exilio': PAN señala a Maduro por la crisis total en Venezuela
    El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, se pronunció sobre la situación que atraviesa Venezuela.
Desde la dirigencia nacional de un partido mexicano se fijó postura sobre la situación venezolana, colocando en el centro la democracia y los derechos humanos

CDMX.- El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, se pronunció sobre la situación que atraviesa Venezuela y sostuvo que la crisis política, social y humanitaria que vive ese país es consecuencia directa de un régimen autoritario que ha cancelado la democracia y reprimido de manera sistemática a la ciudadanía.

El dirigente panista afirmó que el gobierno encabezado por Nicolás Maduro ha llevado a la nación sudamericana a una de las peores crisis de su historia reciente, marcada por millones de personas forzadas al exilio, altos niveles de pobreza y la existencia de cientos de presos políticos detenidos por razones ideológicas.

“Lo que hoy ocurre en Venezuela no es un accidente ni una coyuntura aislada; es el resultado de un régimen que abandonó la democracia, desconoció la voluntad popular y utiliza la represión como mecanismo de control político”, expresó Romero Herrera al fijar la postura de Partido Acción Nacional.

El líder partidista reiteró que Acción Nacional se pronuncia por una transición pacífica a la democracia, en la que se garantice al pueblo venezolano la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes, sin fraude, sin persecución política y sin injerencia del aparato estatal.

Asimismo, exigió la liberación inmediata de todas las personas consideradas presas políticas, al señalar que resulta inaceptable que en pleno siglo XXI se encarcele a ciudadanos por sus ideas o por su participación política.

Romero Herrera subrayó que la defensa de los derechos humanos debe ser un principio innegociable para la comunidad internacional y advirtió sobre los riesgos de normalizar prácticas autoritarias que vulneran libertades fundamentales.

“Desde Acción Nacional reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. La democracia no se negocia, la libertad no se reprime y los derechos humanos no pueden quedar sometidos a una dictadura”, concluyó el dirigente. Con información de Agencias

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

