El empresario Adrián Corona fue privado de la libertad y asesinado en Jalisco

México
/ 4 enero 2026
    El empresario Adrián Corona fue privado de la libertad y asesinado en Jalisco
    Luego de ser privado de la libertad por un grupo de personas armadas, el empresario tequilero Adrián Corona fue localizado sin vida a un costado de la carretera Tonaya–Puerto Vallarta en Jalisco. ESPECIAL

El secuestro y posterior asesinato del empresario fue confirmado por la Fiscalía General de Jalisco

Luego de ser privado de la libertad por un grupo de personas armadas, el empresario tequilero Adrián Corona fue localizado sin vida a un costado de la carretera Tonaya–Puerto Vallarta en Jalisco.

El secuestro y posterior asesinato del empresario fue confirmado por la Fiscalía General de Jalisco. Los hechos fueron suscitados en el municipio de Atenguillo, el crucero que se conoce como Volcanes hacia Talpa de Allende.

TE PUEDE INTERESAR: Comando irrumpe desde Jalisco y ataca a policías en Tocumbo; uno murió y otro está grave

De acuerdo con información de autoridades de Jalisco, el pasado 27 de diciembre, el empresario, presidente del Grupo Corona, dedicado a la comercialización de tequila, mezcal y bebidas alcohólicas, viajaba hacia Puerto Vallarta con su familia cuando fue interceptado por un comando a la altura del crucero Los Volcanes, en el municipio de Atenguillo.

Los sujetos armados despojaron de sus pertenencias a la familia, se llevaron al empresario por la fuerza y abandonaron a sus familiares en la carretera.

Tras el reporte de los hechos, autoridades estatales desplegaron un operativo de búsqueda y dos días después, el 29 de diciembre, el cuerpo del empresario fue localizado a la orilla de la carretera, cerca del sitio donde fue secuestrado.

La Fiscalía del Estado informó que el cuerpo presentaba huellas de violencia e impactos de bala; tras los peritajes, fue entregado a sus familiares el pasado 1 de enero y se mantiene abierta la carpeta de investigación.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 30 sicarios participaron en balacera de Zapopan y Guadalajara

DESPIDEN A ADRIÁN CORONA

Adrián Corona, originario de Tonaya, dirigía una empresa familiar reconocida por la calidad de sus destilados.

“Don Adrián será recordado por su generosidad y visión, especialmente por haber brindado empleo a tantas mujeres, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de nuestra comunidad”, escribió la Asociación de Mujeres Profesionistas y Empresarias Jaliscienses.

En la zona donde fue privado de la libertad y asesinado existe fuerte presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Temas


Asesinatos
Seguridad
Secuestros

Localizaciones


Jalisco
México

Organizaciones


FGE

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La embajada de México en Venezuela pide evitar viajes al territorio tras intervención de Estados Unidos

La embajada de México en Venezuela pide evitar viajes al territorio tras intervención de Estados Unidos
Tras operaciones en Venezuela, Trump amagó con acciones en países como México, Colombia y Cuba.

Pone presión a México intervención de Estados Unidos en Venezuela
En sus editoriales, emitieron fuertes críticas sobre la acción que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Cuestionan diarios influyentes del mundo operativo de EU: ‘Fue ilegal e imprudente’
Miembros de la guardia presidencial aguardan afuera del palacio de Miraflores tras explosiones.

Dejó 40 muertos intervención de EU, asegura funcionario venezolano
El USS Iwo Jima, buque en el que Maduro y su esposa fueron trasladados tras su captura.

Así cayó Maduro: la operación secreta que Trump observó desde Mar-a-Lago
AMLO sale de retiro, nuevamente, para condenar las acciones de EU contra Maduro

AMLO sale del retiro, nuevamente, para condenar las acciones de EU contra Maduro
El anuncio se suma a las declaraciones previas del gobierno mexicano en rechazo a las acciones militares en Venezuela.

‘América Latina debe mantenerse unida’: Sheinbaum endurece postura por Venezuela
Donald Trump afirmó que fuerzas estadounidenses ejecutaron un asalto “sin precedentes” en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores

“Vamos a extraer mucha riqueza, habrá un reembolso para EU” y otras frases alarmantes sobre el Discurso de Donald Trump sobre Venezuela