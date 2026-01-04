El empresario Adrián Corona fue privado de la libertad y asesinado en Jalisco
El secuestro y posterior asesinato del empresario fue confirmado por la Fiscalía General de Jalisco
Luego de ser privado de la libertad por un grupo de personas armadas, el empresario tequilero Adrián Corona fue localizado sin vida a un costado de la carretera Tonaya–Puerto Vallarta en Jalisco.
El secuestro y posterior asesinato del empresario fue confirmado por la Fiscalía General de Jalisco. Los hechos fueron suscitados en el municipio de Atenguillo, el crucero que se conoce como Volcanes hacia Talpa de Allende.
De acuerdo con información de autoridades de Jalisco, el pasado 27 de diciembre, el empresario, presidente del Grupo Corona, dedicado a la comercialización de tequila, mezcal y bebidas alcohólicas, viajaba hacia Puerto Vallarta con su familia cuando fue interceptado por un comando a la altura del crucero Los Volcanes, en el municipio de Atenguillo.
Los sujetos armados despojaron de sus pertenencias a la familia, se llevaron al empresario por la fuerza y abandonaron a sus familiares en la carretera.
Tras el reporte de los hechos, autoridades estatales desplegaron un operativo de búsqueda y dos días después, el 29 de diciembre, el cuerpo del empresario fue localizado a la orilla de la carretera, cerca del sitio donde fue secuestrado.
La Fiscalía del Estado informó que el cuerpo presentaba huellas de violencia e impactos de bala; tras los peritajes, fue entregado a sus familiares el pasado 1 de enero y se mantiene abierta la carpeta de investigación.
DESPIDEN A ADRIÁN CORONA
Adrián Corona, originario de Tonaya, dirigía una empresa familiar reconocida por la calidad de sus destilados.
“Don Adrián será recordado por su generosidad y visión, especialmente por haber brindado empleo a tantas mujeres, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de nuestra comunidad”, escribió la Asociación de Mujeres Profesionistas y Empresarias Jaliscienses.
En la zona donde fue privado de la libertad y asesinado existe fuerte presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación.