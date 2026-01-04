El empresario Adrián Corona fue privado de la libertad y asesinado en Jalisco

Luego de ser privado de la libertad por un grupo de personas armadas, el empresario tequilero Adrián Corona fue localizado sin vida a un costado de la carretera Tonaya–Puerto Vallarta en Jalisco.

El secuestro y posterior asesinato del empresario fue confirmado por la Fiscalía General de Jalisco. Los hechos fueron suscitados en el municipio de Atenguillo, el crucero que se conoce como Volcanes hacia Talpa de Allende.

TE PUEDE INTERESAR: Comando irrumpe desde Jalisco y ataca a policías en Tocumbo; uno murió y otro está grave

De acuerdo con información de autoridades de Jalisco, el pasado 27 de diciembre, el empresario, presidente del Grupo Corona, dedicado a la comercialización de tequila, mezcal y bebidas alcohólicas, viajaba hacia Puerto Vallarta con su familia cuando fue interceptado por un comando a la altura del crucero Los Volcanes, en el municipio de Atenguillo.

Los sujetos armados despojaron de sus pertenencias a la familia, se llevaron al empresario por la fuerza y abandonaron a sus familiares en la carretera.