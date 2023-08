¿Cómo diferenciar las apps montadeudas de las empresas legales?

Solo en agosto de 2022, CDMX anunció el desmantelamiento de más de 100 aplicaciones y centros de llamas de las infames “montadeudas”. La lista total ya va por alrededor de 1.000 aplicaciones y servicios en todo México.

Y aunque cada cierto tiempo se anuncian nuevos cierres por decena, la verdad es que los montadeudas siguen existiendo y los mexicanos siguen perdiendo su dinero y viviendo momentos de angustia y estrés.

Otro drama real es que este tipo de estafadores está haciendo dudar a los mexicanos sobre las opciones de préstamos en línea confiables; empresas reales y que cumplen con todas las regulaciones e incluso suelen tener buena reputación.

¿QUÉ SON LOS MONTADEUDAS?

Se trata de fraudulentos servicios financieros, muchas veces en forma de apps, que ofrecen préstamos por fuera del sistema financiero tradicional.

Estas malvadas entidades ofrecen préstamos de rápida aprobación y casi sin requisitos, una mentira que sirve de carnada para atraer a los necesitados. Operan de variar formas:

● Piden adelantos para liberar el préstamo aprobado que nunca transferirán

● Usan la app para acceder a fotos, videos, contactos y demás cosas en tu teléfono

● Te extorsionan y amenazan con toda la información que tienen

● Otorgan un préstamo por poco dinero y luego cambian los intereses y cuotas arbitrariamente

● Roban tu identidad y la usan para delinquir o adquirir deudas a tu nombre

Por supuesto, ninguna de esas prácticas son legales. El fin de un montadeuda no es ni siquiera la usura o aplicar interés abusivos, directamente quieren robar mediante la violencia, hostigamiento o intimidación.

En la mayoría de los casos, la app o página web tiene un buen diseño, por lo que es imposible darse cuenta de lo que está por pasar.

Pero no todas las apps de préstamos son ilegales e inseguras, hay más de una opción legal y 100% digital a través de la cual conseguir financiamiento. Estas son algunas señales para diferenciar entre ambas:

REGISTRO EN EL SIPRES DE CONDUSEF Y LA PROFECO

Al tratarse de una estafa, los montadeudas no estarán registrados ante estas dos instituciones.

Checando el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros), una herramienta de la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), verás fácilmente si una financiera es legal. Si no está registrada por su nombre comercial o de empresa, se trata de una farsa.

Cualquier empresa que se dedique a otorgar financiamiento estará registrada en CONDUSEF.

Además, también cuenta con el Buró de Entidades financieras, una herramienta para consultar reclamaciones, sanciones, cláusulas abusivas, apego al reglamento de CONDUSEF, programas de educación financiera y un índice de atención a los usuarios.

De la misma forma, la PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor) dispone del Buró Comercial, donde están registrados todos los contratos de adhesión de cualquier empresa; en esta plataforma también se muestran las quejas y principales motivos de las mismas.

DUDOSOS PERMISOS DE LA APLICACIÓN

Una app de préstamos no te pedirá acceder a tu cámara, fotos, videos, contactos o similares, esa es una característica de las apps montadeudas.

Ten en mente que en tu galería se encuentra información sensible, al igual que en tus contactos, gente malintencionada podría usarla con otros fines.

Por eso se recomienda siempre checar los permisos que se conceden a la aplicación, especialmente si no se conoce su procedencia. Para evitar caer en fraudes y apps que roban la identidad de otras, siempre haz las descargas siguiendo el link en la página web dela empresa.

SI SE SUPONE QUE NECESITAS DINERO ¿POR QUÉ DAR UN ADELANTO?

Las aplicaciones montadeudas y otros tipos de estafadores suelen poner ciertas excusas como seguros, avales, garantías o similares para conceder el dinero. Es decir, te piden dinero para poder darte más dinero.

CONDUSEF ha advertido en muchas ocasiones que no es así como operan los préstamos. Si quieres un empeño, dejas un bien en garantía, pero no dinero, porque es justamente lo que necesitas y no tienes suficiente.

De la misma forma, las financieras legales no piden adelantos para poder liberar el préstamo.

Un montadeuda trata de chantajear a la persona diciéndole que firmó un contrato, pero no es legal ese tipo de práctica, por lo que PROFECO no la aprobara en ningún contrato. Para estar seguro, siempre lee todo antes de firmarlo, aunque te tome unos minutos.

COMUNICACIÓN FORMAL

Las aplicaciones de montadeudas suelen tener una comunicación informal, no solo en el tono de la misma, sino que usan canales poco profesionales.

Existe una lógica detrás de ello: quieren aprovecharse de los desesperados, así que el tiempo es vital para ellos. Por eso prefieren la comunicación a través de WhatsApp o redes sociales, donde sus clientes pasan un tiempo considerable.

Y no es que no existan servicios legales que lo hagan, pero los métodos que usan para ello siempre son distintos. Generalmente, ofrecen un chat de servicio al cliente dentro de su app o página web, y podrían utilizar un WhatsApp empresarial profesional, no un número telefónico comercial.

Para estar 100% que hablas con una empresa legal, siempre comunícate con la misma a través de los canales que exhiben en su página web o aplicación.

TOMA TU TIEMPO ANTES DE PEDIR UN PRÉSTAMO EN UNA APP

Lamentablemente, México está al top de la lista de las ciberestafas y hay muchos motivos para ello.

A pesar de que CONDUSEF, PROFECO y la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) trabajan de la mano con las autoridades para proteger a los consumidores mexicanos, casi parece que no saben qué hacer con los montadeudas, pues siguen apareciendo más.

El hecho de que estos servicios sean ofrecidos por internet o en forma de apps hace que las medidas preventivas sean difíciles de aplicar, ya que las aplicaciones montadeudas pueden no tener ni a una sola persona operando en México.

La mejor forma de estar protegidos y saber elegir una app de préstamos es tomarse unos minutos para checar la legalidad de esa entidad, e incluso su reputación. La urgencia noes una aliada de la toma de decisiones, y menos al tratarse de dinero.