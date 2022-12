Dina Boluarte, presidenta de Perú allana el camino para elecciones anticipadas tras dos muertos en últimas protestas

Dina Boluarte, nueva presidenta de Perú anunció planes para avanzar con las elecciones generales en medio de protestas mortales por el derrocamiento de su predecesor Pedro Castillo después de que intentara disolver el Congreso.

En un discurso, Boluarte afirmó que presentaría un proyecto de ley para adelantar dos años las elecciones generales, hasta abril de 2024. Pero es poco probable que su propuesta aplaque las crecientes protestas, ya que los partidarios de Castillo piden que se cierre anticipadamente el odiado congreso de Perú y elecciones anticipadas.

El anuncio de Boluarte se produjo después de días de violentos disturbios en todo el país. En la ciudad de Andahuaylas, enfrentamientos entre simpatizantes de Castillo y policías dejaron dos muertos -un joven de 15 y 18 años- y cuatro heridos, entre ellos un joven de 19 años que se encuentra en estado grave.

Los dos adolescentes murieron “posiblemente a consecuencia de heridas de bala”, dijo a la radio nacional la titular de la Defensoría del Pueblo de Perú, Eliana Revollar.

Boluarte anunció un estado de emergencia en las zonas de “alto conflicto social” en las regiones sureñas de Apurímac, Arequipa e Ica, donde los manifestantes enojados por lo que ven como un complot golpista del Congreso para derrocar a Castillo bloquearon carreteras y paralizaron dos aeropuertos.

Las protestas fueron generalizadas en los bastiones rurales de apoyo a Castillo, un ex maestro de escuela y novato político de una región pobre de los Andes, quien fue destituido de su cargo y detenido por cargos de “rebelión” el miércoles después de que anunciara que cerraría el congreso y gobernaría por decreto. apenas unas horas antes de que se enfrentara a una votación de juicio político. El domingo, el Congreso despojó a Castillo de la inmunidad presidencial mientras enfrenta cargos de “violación de la constitución”.

Los manifestantes acusan a Boluarte -vicepresidente de Castillo que asumió pocas horas después de su destitución- de traicionar al exlíder y usurpar la presidencia. Los manifestantes en la capital, Lima, se unieron a miles en todo el país para enfrentarse a la policía antidisturbios que usó gases lacrimógenos y porras para hacerlos retroceder.

“No estamos de acuerdo con la forma en que se destituyó a nuestro presidente, con mentiras y engaños”, dijo Laura Pacheco, simpatizante de Castillo que protestaba en la plaza San Martín, en el centro de Lima.

“[Boluarte] no merece ser presidenta, no ha sido elegida por el pueblo. Estamos defendiendo nuestros derechos democráticos, no queremos ser gobernados por un usurpador”, agregó.

Lucía, que no quiso dar su apellido, estaba entre los cientos de manifestantes que tocaban bocinas y ondeaban banderas que pedían que Boluarte y el congreso profundamente impopular se fueran.

“Queremos que se cierre el congreso, queremos nuevas elecciones para el Perú, donde el pueblo pueda elegir quién lo gobierna”, dijo.

“Castillo trató de cerrar el congreso porque eso es lo que quería la gente. ¡Es un nido de víboras!”. agregó, destacando la opinión generalizada de que el congreso unicameral es un centro venal de intereses creados y corrupción.

Un 86% de los peruanos desaprueba el Congreso, más que el 61% de desaprobación de Castillo, según una encuesta de opinión realizada en noviembre por el Instituto de Estudios Peruanos. La misma encuesta indicó que la gran mayoría de los peruanos, el 87%, preferiría nuevas elecciones generales y un congreso renovado en caso de que Castillo fuera destituido.

“La crisis no ha disminuido”, dijo Fernando Tuesta, profesor de ciencias políticas en la Pontificia Universidad Católica de Lima y exjefe de la autoridad electoral de Perú.

“Pese a la propuesta de adelantar las elecciones, el Gobierno de Dina Boluarte, ya débil, tiene que lidiar con un congreso poco fiable, un gabinete con agujeros y, sobre todo, tiene que saber aplacar las manifestaciones, que son cada vez más enojado”, dijo.

“Si no se maneja bien, [Boluarte] puede convertirse en el centro de los ataques”, agregó.

Boluarte, quien en un principio había manifestado su deseo de permanecer en el cargo hasta 2026 cuando termine oficialmente el mandato de Castillo, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas adolescentes. “Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi patria”, dijo en su discurso nacional.

Más de 20 periodistas han sido agredidos durante varios días de protestas, según la asociación nacional de periodistas de Perú, ya sea por “uso excesivo de la fuerza por parte de policías hasta agresiones, insultos e intento de despojo de los equipos de trabajo de los periodistas por parte de los manifestantes”, la asociación dijo en un comunicado.