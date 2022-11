Diputados de Morena piden licencia para ausentarse durante votación de reforma electoral

En días pasados, el diputado Hamlet García , secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que las previsiones del Grupo Parlamentario de Morena son votar el dictamen de reforma electoral el 29 y 30 de noviembre, a pesar de que hoy el propio presidente dijo que dicho dictamen no tenía futuro pues no juntan las dos terceras partes de votos para hacer este cambió constitucional.

AMLO acepta posible derrota

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la decisión en torno a la reforma constitucional en materia electoral ya está tomada, pues los partidos de oposición la rechazan.

López Obrador admitió que la iniciativa no pasará, sin embargo enviará al Congreso una reforma legal para que se reduzca el costo del INE y se prohíba la compra de votos.

“Ya está tomada la decisión. Ellos no quieren aprobar la reforma. Como no lo aceptan, vamos a presentar una ley que sin infringir la Constitución nos permita de todas maneras lograr ahorros para que no sea tan costoso como lo es el organizar las elecciones, y que en esa ley se prohíba, pero de manera terminante, la compra del voto. Esas son las dos cosas que van en la ley”, adelantó.

El dictamen

El dictamen de reforma electoral que apoya el gobierno y la mayoría de Morena se compone de 938 páginas, en donde se describe el sistema político-electoral caracterizado por “listas” para integrar prácticamente todos los órganos de representación y un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que sustituiría plenamente al actual INE.

En esta primera conformación de la autoridad electoral se plantea llamar a los ciudadanos a las urnas en febrero de 2023 para seleccionar a los nuevos consejeros y magistrados electorales, que “sustituirían plenamente” al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Para lograr estos cambios se requiere una mayoría calificada, que no tienen Morena y sus aliados, por lo cual el partido en el poder ya trabaja en un Plan B.

Con información de Aristegui