AMLO va por plan B tras reconocer fracaso de su reforma electoral... ‘Les debería dar vergüenza a opositores’ (video)

“Les debería dar vergüenza, no sólo a los publicistas que echaron a andar esta campaña y la pagaron, sino a los que se la creyeron, porque les zumba que saques una cartulina diciendo ‘el INE no se toca’, ‘no vamos a permitir que se destruya al INE’, ‘no vamos a permitir que desaparezca el INE’. Eso fue lo que hicieron, entonces qué bien que pues ya no se va poder, por ahora, llevar a cabo la reforma constitucional”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

“¿Qué es lo que no aceptan? Que ya no ganen tanto los funcionarios del INE, que se ahorre, entonces eso no lo aceptan. Como no lo aceptan, pues vamos a presentar una ley que sin infringir la Constitución nos permita de todas maneras generar ahorros para que no sea tan costoso organizar las elecciones y que en esa ley se prohíba, pero de manera terminante, la compra del voto; esas son las dos cosas que van en la ley”, sostuvo.

En este contexto, reiteró que lo lamentable es que no sólo es una posición de una “élite fraudulenta de mapaches los que impiden una reforma constitucional para hacer valer a plenitud la democracia, sino que engañan a millones. Entonces, los engañados, muchos con buen nivel académico, además por honestidad y orgullo, deberían de leer la reforma, y tener el valor civil para decir: me engañaron, me equivoqué, me cae tan mal el presidente que ya creo cualquier mentira. No oigo, no veo, no razono; estoy ya dominado por la pasión, para no decir por el odio, porque esos son extremos”.

Se trata, dijo, de un fenómeno “de cómo engañar tantos años”. Llamó a hacer una lista “de mentiras famosas” que les ayudaron al saqueo, las cuales se difundieron a través de medios de información y “se volvieron creencias, que penetraron en el imaginario colectivo”.

Entre dichas creencias, refirió los posicionamientos que advertían de un aumento a la inflación en caso de aumentar los salarios, así como el atribuir la baja recaudación fiscal a los comerciantes ambulantes.

Al afirmar que hay muy buenos resultados en temas económicos, y “nos está yendo bien, ayer se conoció el dato de inversión extranjera que es récord”, expuso con una sonrisa, rumbo a la marcha convocada para el próximo domingo en el marco de los cuatro años del inicio de su gestión, que ante “la conmemoración del domingo, son tanto los acarrados que ya no hay camiones”.

Añadió que “la gente está entusiasmadísima”, y conminó a la población a que se organicen y se vengan juntos, y “que descansen, nada de alcohol, y eso un festejo porque entre todos hemos logrado echar a andar la transformación de México, y hay muy buenos resultados, y la gente así lo siente, así lo ve”.

Presentó de nueva cuenta una encuesta internacional de valoración de la población a las gestiones presidenciales, en la que está en segundo lugar, por debajo del presidente de India, pero por arriba de los mandatarios de Australia, Suiza e Italia.