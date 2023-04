Discriminan a mujer con bandera LGBT en Congreso de Nuevo León, en Día de la Visibilidad Lésbica

Una guardia de la Fuerza Institucional del gobierno de Nuevo León, negó el acceso al Pleno del Congreso a la secretaria de Mujeres de Morena, Elizabeth Banda, por llevar consigo una bandera de la comunidad LGBT+, en pleno Día de la Visibilidad Lésbica.

Fue durante el turno de dictámenes cuando Anylú Hernández, coordinadora de la bancada guinda, colocó una bandera lésbica en su espacio legislativo, señalando que una guardia había negado la entrada a Banda.

“A una compañera por portar esta bandera le negaron el acceso a este recinto, si vienen pañuelos celestes aquí sí los dejan pasar, a la compañera una guardia le dijo que retirara eso, este lugar es para expresar nuestras ideas y no se vale la homofobia que hay, además de la discriminación de una mujer que es de la comunidad LGBT, es el intento de callar las voces de una mujer de Morena”, acusó.

Al respecto, Alhinna Vargas, diputada del Partido Revolucionario Institucional, apuntó que la decisión tomada por el guardia de seguridad no representaba la postura y forma de actuar del poder legislativo.

“No existe la discriminación a la diversidad sexual, por el contrario, muchos de manera individual defendemos la causa, y desde luego nuestro respeto, lamentamos lo ocurrido y desde luego que vamos a dar la instrucción para mandar un citatorio a nuestro coordinador de seguridad para que se pongan cartas en el asunto para que no vuelva a ocurrir”, dijo.

Por su parte, Banda recordó que en la entrada del Congreso, la seguridad le había “levantado la voz” y le permitiría el acceso una vez que se deshiciera de su bandera.

“No son las formas, en el reglamento no viene esto de manera discriminatoria, fue en la entrada del Pleno, ahí está en la entrada todavía, fue una mirada lasciva y no necesita haber un ataque verbal, ‘déjala si quieres entrar aquí’, no me cuestionó y tomó la decisión de no dejarme entrar”.

Por ello, la morenista reviró que levantaría una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues el acto “no se puede quedar impune”.

“Lo que no se menciona no existe y lo que no existe se margina, lo denunciamos para que ya no vuelva ocurrir, fue discriminatorio”, indicó.