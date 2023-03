Drones contra cárteles mexicanos, propone Mike Pompeo

Mike Pompeo, ex Secretario de Estado de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, propuso hoy usar drones para atacar posiciones de los cárteles del narcotráfico en México, debido a que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no hace lo suficiente para acabar con ellos.

En un artículo de opinión publicado hoy en el sitio de internet de la organización conservadora Centro Estadounidense para la Ley y la Justicia (ACLJ, por sus siglas en inglés), Pompeo señala que ha sido insuficiente la vía diplomática para presionar que México haga más contra los cárteles.

“Podemos asegurar nuestra frontera y proteger mejor al pueblo estadounidense de los cárteles de la droga. Por eso, como Secretario de Estado, sugerí que usáramos drones para atacar a los cárteles”, escribió Pompeo.

Con estas declaraciones, Pompeo se suma a las voces republicanas y de Trump que han exigido una intervención armada de Estados Unidos en contra de los cárteles del narcotráfico mexicanos.

“Sabemos dónde están (los cárteles) y qué están haciendo. No debemos esperar a que el problema llegue a nuestra puerta para abordarlo. Si el Gobierno mexicano no puede o no quiere eliminarlos, debemos proteger al pueblo estadounidense”, dice el texto.

El texto agrega que luchar contra los cárteles con sanciones y guerras financieras no es suficiente.

“Enfrentar de verdad a estas viciosas organizaciones narcoterroristas exige todo el espectro del poder estadounidense”, dijo el exfuncionario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este jueves que la propuesta de los republicanos estadounidenses de declarar la guerra a los cárteles mexicanos por considerarlos terroristas es “irresponsable” y una “ofensa al pueblo de México”.

“Esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra soberanía”, dijo en su rueda de prensa matutina.

López Obrador aseguró que no permitirá que un Gobierno extranjero, y mucho menos sus Fuerzas Armadas, intervengan en territorio nacional.

