Echa Mariana Rodríguez leña al fuego y encabeza rehabilitación del DIF Capullos

El día de ayer, lunes 11 de julio, Mariana Roríguez Cantú, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dirigió la construcción y rehabilitación del Centro DIF Capullos, obra donde se entregó una inversión de 300 millones de pesos.

Esto, en medio de una contínua “pelea” contra el Comité Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León, la funcionaria también publicó una fotografía con Emilio, el bebé del DIF Capullos a quien acogió en su hogar.

Así, aseguró no dejar de visibilizar la incómoda realidad que viven los niños y niñas de la organización, esto tras serle sugerido no lucrar con la vida del menor. “Gracias a la visibilización hemos logrado concientizar a la población. Es por eso que no podemos dejar de visibilizar”, expresó.

