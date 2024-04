‘Si quieren aquí me hinco y que todas las mujeres me pateen’: Estas fueron las declaraciones de Fofo Márquez durante su audiencia

En una reciente audiencia celebrada este miércoles 10 de abril, Rodolfo “Fofo” Márquez, conocido como influencer, enfrentó la vinculación a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, relacionado con un incidente ocurrido en Naucalpan, Estado de México, donde golpeó a una mujer. Durante esta audiencia, Márquez rompió su silencio anterior y expresó su preocupación por su integridad y vida en prisión.

Al ser cuestionado por la jueza sobre su declaración, Márquez respondió: “por el momento quisiera guardar silencio”. Sin embargo, tras escuchar su vinculación a proceso, el influencer visiblemente afectado emocionalmente, rompió en llanto y dirigió unas palabras a la jueza. Manifestó su temor por su vida en la cárcel, alegando que su cabeza tenía “precio” y mencionó que había sido agredido por otros reclusos.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel, si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, declaró Márquez.