‘Llegó a un extremo muy heavy’, ahora el hermano de Fofo Márquez pide parar amenazas

Por medio de Instagram, Rodrigo Márquez expresó que no aprueba las acciones realizadas por su hermano, Rodolfo ; sin embargo, pidió que paren los insultos hacia su orientación sexual .

“Hay una situación que me tiene triste que es ver la cantidad de comentarios que han hecho llegar en los últimos días. Son comentarios hacía mi persona, hacia mi sexualidad y me parece una locura que en pleno siglo XXI lleguen personas a decirme ciertos insultos hacia mi sexualidad [...] Yo decido vivir mi sexualidad abiertamente y creo que no tengo necesidad de pasar una situación como esta, incluso de mujeres feministas que han venido a insultarme;

“Me siento orgulloso de pertenecer a la comunidad LGBT, no me da pena en lo absoluto”, añadió.

Aunado a ello, pidió que se deje de hacer un “circo mediático” en el caso de Fofo Márquez, ya que “ante todo, solicito que se trate este asunto con la seriedad y formalidad que merece. Por favor, evitemos caer en chismes o morbosidad. Mi objetivo al expresar mi opinión es ejercer mi responsabilidad civil ante mi audiencia. No volveré a abordar este tema en mis redes sociales, ya que considero que no merece que deba dar explicaciones constantes”.

Por su parte, expresó que no aprueba las acciones realizadas por su hermano; “quisiera ofrecer una disculpa de todo corazón hacía la señora Edith y toda su familia [...] Lamento mucho que les haya tocado vivir esto, no tiene justificación alguna, nadie tendría que pasar por estas situaciones”.