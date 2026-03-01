Ejército halla tres explosivos artesanales en Escuinapa; reportan doble homicidio en La Campana

CULIACÁN, SIN.- Elementos del Ejército que mantienen patrullajes en la cabecera municipal de Escuinapa, Sinaloa, localizaron abandonados tres artefactos explosivos artesanales, los cuales fueron inhabilitados en un área controlada y alejada de la población, con el fin de evitar riesgos.

Ante las detonaciones realizadas de manera controlada, autoridades municipales exhortaron a la población a mantener la calma y a no acudir a las zonas donde personal militar especializado en manejo de explosivos realiza las labores de aseguramiento e inutilización.

TE PUEDE INTERESAR: “Failure of the State”: el diagnóstico internacional sobre las desapariciones en México

También pidieron a los habitantes que, en caso de localizar objetos con características similares, eviten cualquier contacto y reporten el hallazgo a las líneas de emergencia para que acuda personal capacitado a recogerlos de forma controlada y proceder, posteriormente, a su destrucción.

En el mismo municipio, en la comunidad de La Campana, una pareja fue asesinada a balazos en el patio de su domicilio. El inmueble presentó impactos de bala en la fachada, puertas y ventanas; la mujer fue identificada como Martha “N”, de 43 años.

TE PUEDE INTERESAR: Estructura de Línea 4 del Metro de Monterrey colapsa y deja 4 lesionados; atribuyen a fallas en puntuales

De acuerdo con reportes recibidos en líneas de emergencia, en esa comunidad se habría registrado una serie de enfrentamientos entre grupos rivales; sin embargo, fuerzas estatales y federales que acudieron al lugar señalaron que no encontraron evidencias de supuestas confrontaciones.

Durante una inspección en la zona, los elementos localizaron una vivienda con múltiples impactos de bala y, al verificar en su interior, encontraron en el patio posterior los cuerpos de una mujer y un hombre con heridas por arma de fuego. Vecinos identificaron a la mujer por su nombre.

Las corporaciones federales y estatales resguardaron la escena del doble homicidio y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado. Peritos acudieron al domicilio para realizar las diligencias, levantar evidencias y recabar testimonios.