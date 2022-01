El ajolote del nuevo billete ‘acabaría’ con la economía mexicana

A pocos meses de la salida del nuevo billete de 50 pesos en México, los comentarios y un sin fin de memes no se han hecho esperar. La realidad es que algunos mexicanos no hemos permitido su adecuada circulación “porque está muy bonito”. El distintivo diseño hace que en cuanto recibas uno, no lo quieras soltar y hasta lo guardes para la posteridad.

¿DE DÓNDE PROVIENE EL AJOLOTE?

El emblemático “Ajolote” que se muestra en una de las caras del popular billete es endémico del valle de México, en concreto se encuentra en los canales de Xochimilco, Texcoco y Chalco. El aumento de la población humana ha provocado la disminución de su hábitat natural, es por eso que al día de hoy se encuentra en peligro crítico (CR).