‘El Bronco’ iría contra quienes lo encarcelaron

El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, aseguró este lunes que analiza acciones legales en contra de quienes lo metieron a la prisión “injustificadamente” y le causaron un perjuicio a él y su familia.

Entrevistado al acudir a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares (Umecas), luego de que se le retiró el resguardo domiciliario dentro del proceso penal que enfrenta por el presunto abuso de autoridad por la requisa del sistema de transporte Ecovía, el exmandatario dijo que analiza cómo se podría reparar el daño cometido.

“Estoy analizando con mi grupo de abogados lo que tengo que hacer porque evidentemente el daño fue mucho. Para mí (es) muy difícil tomar una decisión, porque luego se ve como revancha o cosas de ese tipo.”

Mencionó que ha reposado tanto estos nueve meses que ha pensado que sí cometieron una injusticia con él.

Te podría interesar: Bronco responde a Mariana Rodríguez por asegurar que el DIF Nuevo León vendía niños

‘El Bronco’ fue detenido el pasado 15 de marzo acusado del delito de uso de aportaciones ilícitas para su campaña a la Presidencia de la República en 2018 y una vez en el Penal de Apodaca le notificaron otra orden de aprehensión por abuso de autoridad.

“El uso faccioso de la ley para rencores políticos no es bueno o simplemente para distracción no es bueno, se daña no solamente la persona sino también la familia”, sostuvo.

El exmandatario estatal no descartó la posibilidad de regresar a la política en un futuro.

“Es decir, soy un ente político, estoy trabajando ahorita yo; todo este tiempo lo he dedicado a tener contacto con la gente a través de las redes sociales, me ha ido bien. Tengo la posibilidad de estar influyendo o tratando de influir, en mi opinión, con la gente que me sigue entonces eso sí tengo que trabajar en eso, no estaré solamente viendo pasar las cosas”, compartió.

Por otra parte, el exfuncionario se deslindó de la crisis hídrica que enfrentó Nuevo León, apenas el verano pasado, que llevó a cortes programados y un desabasto de agua en la entidad.

“¿A dónde me llevaría yo toda esa agua? Digo, ¿dónde está esa agua?, los ciudadanos de Nuevo León son testigos que en nuestro sexenio no les faltó una gota de agua, nunca”, sostuvo.

Añadió que él no tiene la culpa de la mala operación de la actual administración.

“Agua y Drenaje es una empresa que tiene muchos profesionales y obviamente yo creo que el desconocimiento en ese momento de qué se tenía que hacer. Nosotros nunca secamos una presa”, puntualizó.

Con información de EFE