El factor feminista en el proceso electoral de 2024

La violencia contra las mujeres ha caído para entonces en el descaro total, no solo en la capital mexicana, sino en el resto del país. En promedio, cada día se reportan dos mil agresiones sexuales y el año cerrará con más de mil feminicidios , 10 por ciento más que en 2018 y proporcionalmente 2.5 puntos por encima del total de homicidios dolosos. Las mujeres no están a salvo ni en el transporte público. Lo mismo desaparecen a bordo de autobuses que de vagones del metro o de taxis. La ola feminista se enciende también con el reclamo del derecho reproductivo y la despenalización del aborto, activa el #MeToo y se cuestiona el sesgo informativo que sobre las violencias realizan los medios de comunicación. México se mantiene desde entonces en el listado de los países latinoamericanos con mayor índice feminicida.

“Yo soy una mujer activista por los derechos de mujeres, niñas y niños y me coloco en el espectro de la izquierda. Políticamente soy de izquierda, pero estoy hablando de política no de política electoral. Ante ello, quiero decir que al tener una candidata que es de derechas y otra de izquierdas, obviamente a mí la de derechas me representa un retroceso para los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Pero el hecho de tener una candidata que es de izquierdas también representa una obligación de las feministas de estar monitoreando, vigilando y exigiendo, si es que ella es la que queda en el cargo de presidenta de la República”, dice Ariadne Lamont, coordinadora de las Activistas Feministas de la Laguna.

“Necesitamos presionar sobre ello, porque ya hemos visto cómo Javier Milei mandó cerrar en Argentina la Secretaría de las Mujeres, diciendo que ya no va a haber feministas viviendo del Estado, como si la violencia machista fuera un tema rapiñero. Eso es lo que no podemos permitir en nuestro país: un gobernante cegado a la violencia machista”.

“Ninguna de las dos candidatas son feministas”, ataja Paola González, de ¡Ya basta, Nuevo Léon! “Claudia siempre ha adoptado el discurso de López Obrador, que no deja pasar un mes sin que se conduzca con un discurso criminalizante o que nos llame conservadoras. Lo mismo hace Claudia, excepto con aquellos grupos que la apoyan. Pero si eso desalienta, con Xóchitl la cosa es peor: Va a Monterrey y se declara a favor del aborto, pero luego el PAN le jala las orejas y se desdice. El panorama es muy triste, estamos entre la espada y la pared”.

La posición presidencial incide en tiempos de campaña. O al menos lo hace en el ánimo de una de las alas del activismo.

“Eso de vernos a la par del Cártel Jalisco o de los grupos de extrema derecha no deja de ser terrible”, se duele Gabriela Pablos. “Lo que debiera verse como parte del avance democrático termina visualizándose como una amenaza. [...] Desde luego ellos saben que necesitan el voto de las mujeres, que necesitan atender estas necesidades porque son reales, no es una invención que nos estén matando, no es una invención que no accedamos a la justicia, no es una invención todo lo que estamos denunciando. Por eso no queremos que vengan a tomarse la foto y que nos digan que nos van a atender. Queremos ver la acción del Estado realmente sancionando a esas autoridades, a esos jueces que están arrebatando a niños y niñas de sus madres; a esos jueces que cambian la tipificación de los delitos de tentativa de feminicidio a solo lesiones”.

Pablos recién termina una audiencia en la que apoya a una madre paraguaya que fue violentada y despojada de su hijo por el esposo, un médico cirujano hermano de una magistrada de la Ciudad de México, que, dice la activista, maniobra para despojar a la víctima de todo derecho y hasta de su libertad. Este tipo de casos, que se cuentan por decenas cada día en todo el país, son lo que vuelve imperativa una política pública que realmente sostenga el derecho de las mujeres. Pero es algo que, aun en una contienda entre dos de ellas, difícilmente habrá de mejorar el panorama.

“El hecho de ser mujer y de asumir un puesto de poder no significa que realmente los intereses de las mujeres se vayan a ver representados”, dice. “No solamente se trata de romper ese techo de cristal, no se trata nada más de hacer historia, se trata de para qué vas a llegar a ese lugar, qué vas a hacer una vez que estés ahí. Seguimos pensando que el tema de género es un tema sexista y no estamos hablando de sexismo, no estamos hablando de una cuestión de ‘Soy mujer’, y entonces de ya porque tenemos una presidenta nos va a representar. De nada sirve que sea una mujer si va a seguir contestando a todas las demandas con la misma agenda machista, con un aparato en donde a las madres buscadoras no las reciben, en donde nos ven como peligrosas, en donde nos revictimizan... En el caso de Xóchitl sabemos que la corriente es de derecha, y es algo importante decirlo porque no existe un feminismo de derecha”.