El Foro de Davos tiene un lado oculto: asistentes buscan ‘acompañantes’

Sin embargo, durante este evento, hubo otra economía en Davos, en la ciudad con una población de alrededor de 11.000 personas.

El diario inglés se refirió en su publicación a un hotel en particular, el Belvedere, un lugar de lujo donde se hospedan banqueros, directores ejecutivos, inversores (los llamados “amos del universo”).

Es un mundo paralelo a los lugares donde se reúnen los más poderosos.

TE PUEDE INTERESAR: Ex comisionado del INAI habría pagado en ‘table dance’ con tarjeta del instituto

Una escort de lujo llamada Salomé Balthus, de 36 años, confesó que un delegado la había contratado, en declaraciones exclusivas a MailOnline después de abandonar el lujoso hotel donde se había alojado con su cliente, dijo: “Davos tiene que ver con el poder, el dinero y el sexo, y los tres son buenos compañeros de cama”.

Según reveló la escort al Mail, el cliente ‘habitual’ la contactó para que se reunieran en el marco del foro de Davos, sin embargo, ella no se encontraba en Suiza sino en Alemania, entonces, él decidió pagarle los tiquetes hacia Zurich y un vehículo privado para transportarla dentro del país europeo.

La mujer aseguró que no se trata solo de sexo, sino a pasar una noche agradable con champaña y comiendo deliciosos platos. “También ayuda a alguien a descansar y relajarse”, dijo.

“Lo único que diré es que tiene mucho dinero y no quiere problemas en los tribunales... Me metería en un gran problema si compartiera algunos de los secretos que he aprendido a guardar”, aseguró al prestigioso medio inglés.

Esta mujer tiene su propia empresa en Berlín llamada Hetaera, donde tiene varios clientes que, según ella, tienen estándares muy altos. Por su parte, ella es licenciada en Filosofía y Literatura Alemana, lo que la sitúa en un alto puesto en las conversaciones sobre diversos temas con sus clientes.

Salomé no está sola. Davos también da mucho trabajo a Amy, que dirige la agencia de acompañantes Pink Sheets en Amsterdam y tiene que enviar un equipo de chicas para satisfacer los “deseos” de estas personas.

TE PUEDE INTERESAR: El delito de trata de personas ocupa el primer lugar a nivel nacional, acepta la Sedena

“He enviado a seis chicas a Davos y ha sido bueno para nosotras; de hecho, empezamos a recibir consultas hace unos dos meses. El negocio ha ido tan bien allí que los clientes han pedido a un par de chicas que prolonguen su estancia durante el fin de semana”, aseguró al Daily Mail.