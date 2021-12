‘El jefe de Jefes’, Félix Salgado podría salir de prisión... cumpliría condena en su casa

‘El Jefe de Jefes’, Miguel Ángel Félix Gallardo, podría terminar su sentencia en su domicilio, debido a las condiciones de salud en las que se encuentra, además de su edad, informó el director general del Sistema de Prevención y Reinserción Social, Antonio Pérez Juárez.

“Su desarrollo es el de la mayoría de la población penitenciaria, por su edad, por su salud, se limitan sus actividades, ya no realiza ninguna actividad laboral, porque ya no le es posible, es una persona que no nos genera ningún problema, es una persona disciplinada”, refirió el director.

El funcionario expresó que el capo tiene una enfermedad irreversible, además de la pérdida de un ojo y el oído.

“Si nos enfocamos técnicamente a su evolución como persona privada de la libertad, aunado a las enfermedades irreversibles como la pérdida de un ojo, la pérdida de un oído, aspectos gastrointestinales en estricto apego a derecho, él debería estar en un resguardo domiciliario”, destacó.

Te puede interesar:

¿Amnistía para Félix Gallardo ‘El Jefe de Jefes’?... AMLO abrió la posibilidad de otorgarla (video)

Félix Gallardo, quien fue capturado en 1989, no está bajo custodia en alguna área especial del centro penitenciario, es parte de un grupo de 153 reos y destacó que el capo actualmente padece de diabetes.

“Periódicamente se le están checando las funciones vitales, la presión, el azúcar, se hacen estudios de laboratorio, contamos con laboratorios, cuando hay necesidad en dos ocasiones porque la ley nos obliga y cumplimos la ley, fue trasladado en a un hospital particular, para una operación de la vesícula y otra para una serie de estudios”, afirmó.