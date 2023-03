El Poder Judicial ‘está podrido’ y necesita una reforma: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en su conferencia matutina que es urgente modificar el método para elegir a los ministros, jueces y magistrados que integran el Poder Judicial, a través de una reforma al sistema y un plan de estudios para la formación de abogados.

“Primero modificar planes de estudio, es que fueron 36 años de política neoliberal, prepararon sus cuadros. Llevar a cabo una reforma educativa de fondo hacia adelante. Porque no es un asunto, no de jueces, no de ministros, es un asunto que tiene que ver con la abogacía, la formación, se tiene que revisar los planes de estudio y tiene que ver un tronco común que tiene que ver con el humanismo, la honestidad, los valores”, mencionó el mandatario federal.

El jefe del Ejecutivo federal indicó que este planteamiento es necesario porque el Poder Judicial está podrido y existe corrupción al interior.

“Que la persona, hombre o mujer sea incorruptible, no que se las sepa de todas, todas, y que sea un corruptazo, como ha sucedido, estamos hablando de que en el caso, el problema en el Poder Judicial que está podrido, también no generalizar, pero no es la regla, son excepciones”, manifestó el mandatario.