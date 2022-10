El rey del cash: ‘Me preocupa el mensaje subliminal y peligroso de AMLO’: Elena Chávez

“El rey del cash” no es un libro de investigación ni de pruebas, sino un testimonio de la autora sobre los métodos de financiamiento de Andrés Manuel López Obrador gracias a su cercanía con él, así lo reveló Elena Chávez, la periodista autora del polémico texto del que todo el mundillo político está hablando actualmente.

En entrevista con el reconocido medio nacional al diario El Universal, Elena Chávez González, quien estuvo casada con César Yáñez, una de las personas más cercanas a AMLO y subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos al interior de la Secretaría de Gobernación (Segob).

‘MI LIBRO ES UN TESTIMONIO’

“Me descalifican porque soy mujer, me están atacando por mi género, soy la zorra, la amante, la despechada, me han insultado. ¿Qué las mujeres no tenemos inteligencia?, ¿Qué las mujeres nada más estamos para estar en la cama con un hombre? Así me están tratado. Eso lo rechazo, mi libro es un testimonio”, dijo Chávez.

La exesposa de César Yáñez Centeno perteneció al círculo cercano de AMLO hasta su divorcio con César Yáñez en 2018, y sostuvo que los libros testimoniales son los más importantes.

“¿Qué pasó en el Holocausto? La gente hablaba de sus testimonios, de qué fue lo que vivió. Este es un testimonio muy valioso, porque no me voy a arriesgar, sabiendo como son, a sacar un libro donde no diga la verdad ¿Qué razón tendría de sacar a un libro para arriesgarme? ¿Vengarme? Sabiendo que me pueden meter a la cárcel o hasta matarme”.

‘EL PRESIDENTE NOS HA QUEDADO A DEBER’

La autora señala directamente al canciller Ebrard como el autor material; a Mario Delgado, entonces secretario de Finanzas de la Ciudad de México, como la mano ejecutora por medio de la creación de empresas y nóminas “fantasma”; y a Alejandro Esquer, secretario particular del Presidente, como el que recibía con apapachos y sonrisas a los servidores públicos que los lunes desfilaban con bolsas con dinero en la oficina de San Luis Potosí “Los Pinitos” a dejar su “diezmo”.

A pregunta expresa sobre por qué hasta ahora hablar, Chávez respondió que por lo que está sucediendo en el país, supo que era el momento ideal: “el Presidente nos ha quedado a deber, prometió muchas cosas, siempre acuñó muchas frases, mantras; honestidad valiente, no robar, no traicionar, no mentir, pero sobre todo nos dijo que iba a haber una transformación para México, han pasado cuatro años de oportunidad y ha sido todo lo contrario”.