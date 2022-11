He aquí una visión general de lo que aún podría suceder: cómo podría ocurrir , por qué hay tantas posibilidades abiertas y qué señales hay que tener en cuenta la noche de las elecciones.

La historia es similar en la Cámara de Representantes . Aunque los republicanos son claramente favoritos para ganar la Cámara, decenas de carreras son de poca importancia. A los demócratas no les costaría mucho mantener la contienda bastante apretada, lo que podría retrasar los resultados sobre el control de la Cámara durante muchas horas o incluso días . Por otro lado, los republicanos no necesitarían mucho para ganar decenas de escaños, lo que podría dejar la impresión de que 2022 fue algo así como una elección arrasadora.

¿Por qué existe esta gama de posibilidades tan amplia? Con tantas contiendas en juego, no hace falta mucho para que el resultado final sea muy bueno o muy malo para cualquiera de los dos partidos.

Escenario 1: La clara victoria republicana

Con cinco contiendas clave en el Senado y decenas de contiendas en la Cámara de Representantes que parecen ser impredecibles, incluso algunas rupturas al azar podrían dar a los republicanos algo que parece una goleada: el control del Senado y una gran ganancia en la Cámara.

Aun así, las elecciones podrían ser bastante reñidas. Y podría tardar días en resolverse. Pero no haría falta mucho para que el marcador final se pareciera más a una goleada que a una carrera reñida y competitiva.

En casi todas las contiendas críticas, las encuestas finales del Times/Siena indican que los votantes prefieren el control republicano del Congreso y desaprueban la actuación del presidente Joe Biden; no obstante, a menudo, los demócratas tienen la ventaja de estar en el cargo o los republicanos tienen la desventaja de un candidato impopular.

Pero muy pronto los republicanos podrían tener una gran noche si incluso una pequeña parte de los votantes deja de lado sus dudas sobre los candidatos impopulares o descarta sus sentimientos afectuosos hacia los titulares demócratas que llevan mucho tiempo.

Otro factor, como siempre, es la participación, especialmente en las elecciones a la Cámara de Representantes en los estados con disputas menos competitivas en la parte superior de la candidatura. Puede ser suficiente para que los republicanos consigan algunas victorias adicionales.

Podría pasar mucho tiempo antes de que un claro éxito republicano se convierta en una certeza. Puede que pasen días antes de que se resuelvan las contiendas críticas en Arizona, Pensilvania y Nevada. Georgia podría demorarse hasta diciembre, si ningún candidato alcanza el 50 por ciento necesario para evitar una segunda vuelta.

Pero el martes por la noche, las señales de una clara victoria republicana podrían empezar a acumularse: los republicanos registrarían rápidamente victorias cómodas en Carolina del Norte, Florida y Ohio. Nuevo Hampshire podría ser reñido, incluso si los demócratas lo consiguen. A la hora de irse a dormir, Wisconsin estaría en la columna republicana. Una serie de distritos cruciales de la Cámara de Representantes en el sureste, como el decimotercero de Carolina del Norte y el segundo de Virginia, podrían pasar a la columna republicana. Las probabilidades de que los demócratas se mantengan en los estados cruciales, pero de conteo más lento, comenzarían a ser bastante sombrías.

Escenario 2: La sensación de victoria para los demócratas

Los demócratas se aferran a una mayoría de cinco escaños en la Cámara de Representantes, pero si consiguen algunas ventajas, la noche podría dejarlos con mucho para sentirse bien consigo mismos, incluso si el marcador sigue mostrando que los republicanos ganan escaños y toman el control de la Cámara. Incluso podría parecer una victoria demócrata, dado que las encuestas han tendido hacia los republicanos en las últimas semanas.

Esta sensación de victoria se reduce principalmente a mantener el control del Senado. Para mantener la Cámara, el partido probablemente necesitará ganar tres de las cuatro contiendas clave: Pensilvania, Georgia, Arizona y Nevada.

Los demócratas empezarían a sentirse mucho mejor si pudieran añadir algunas victorias reconfortantes más, como vencer a los candidatos republicanos para gobernador en Pensilvania y Arizona, o una victoria para el derecho al aborto en Michigan. Podría ser suficiente para que los demócratas vean el vaso medio lleno en las elecciones de 2022, siempre y cuando el partido también contenga sus pérdidas en la Cámara de Representantes y pueda guardar las apariencias al evitar contiendas vergonzosamente reñidas en estados y distritos azules, como la de gobernador de Nueva York o la de senador por Washington.

El camino demócrata hacia una noche aceptable cuenta con que los votantes apoyen al candidato que más conocen y les gusta, aunque no les encante la idea de que los demócratas controlen el Senado. Para evitar la vergüenza, los demócratas también tendrán que ganar en estados alejados del centro de atención nacional: los estados en los que el Senado no está en juego, en los que el aborto no está en la boleta y en los que ningún candidato que defiende que hubo fraude en las elecciones tenga una oportunidad realista de ganar a nivel estatal.

Pasará mucho tiempo antes de que quede claro que los demócratas están en camino de ganar. Hay una clara posibilidad de que ninguna de las contiendas clave para el Senado esté definida en la noche de las elecciones. Los demócratas empezarán a sentirse optimistas el martes por la noche si consiguen mantenerse cerca en estados como Ohio, Wisconsin y Carolina del Norte, y conservar las carreras clave de la Cámara de Representantes de la Costa Este.

Incluso podrían entusiasmarse si Mark Kelly logra una ventaja amplia en el voto por correo temprano de Arizona, cada vez más demócrata.

Escenario 3: La arrolladora victoria republicana

Si las encuestas vuelven a subestimar a los republicanos, el resultado de las elecciones de mitad de mandato de este año no solo se sentirán como una arrolladora victoria republicana: será una arrolladora victoria republicana.

Una elección de ola republicana, no sería una sorpresa; tampoco sería difícil de explicar. Los índices de aprobación del presidente Biden están estancados en el lado bajo de los cuarenta, una cifra tan baja o más baja que los índices de aprobación de Donald Trump en 2018, de Bill Clinton en 1994 y de Barack Obama en 2010. En cada caso, el partido fuera del poder ganó 40 o más escaños en la Cámara y ganó el voto popular nacional de la Cámara por alrededor de siete puntos porcentuales o más. Dado que los republicanos están ganando constantemente en las encuestas, no hace falta mucha imaginación para verlos ampliando una ventaja más decisiva.

Es tentador pensar que una victoria republicana decisiva no es posible en un país tan polarizado, especialmente porque los demócratas han ganado el voto nacional en siete de las últimas ocho elecciones presidenciales. Pero en noviembre del año pasado, los republicanos ganaron las elecciones a gobernador de Virginia por dos puntos porcentuales, exactamente el tipo de resultado que equivaldría a una ola republicana en todo el país.

La ola republicana no requiere necesariamente que las encuestas estén sistemáticamente sesgadas de la misma manera que hace dos años, aunque eso podría suceder. Puede que solo se requiera que los votantes indecisos decidan, como a menudo han hecho, usar su voto como un control sobre el partido del presidente, independientemente de sus sentimientos sobre los titulares demócratas individuales. O tal vez solo se necesitaría una participación republicana inesperadamente fuerte el día de las elecciones, mientras que los votantes jóvenes, negros e hispanos se queden en casa en mayor número que en 2018.

El martes por la noche, si los republicanos se dirigen a una victoria arrolladora, las señales serían obvias desde el principio. No solo el senador Marco Rubio y el gobernador Ron DeSantis se alzarían con la victoria en Florida, donde los votos se cuentan con rapidez, sino que los seguros titulares demócratas de la Cámara de Representantes en el sur de Florida —incluso la conocida expresidenta del Comité Nacional Demócrata Debbie Wasserman-Schultz— podrían encontrarse en contiendas sorprendentemente reñidas. Más al norte, los republicanos podrían dar la vuelta fácilmente a los distritos clave de Virginia y Carolina del Norte, pero también avanzarían aún más hacia el territorio azul, al tomar el séptimo distrito de Virginia, en manos de Abigail Spanberger, mientras ponen en peligro el siguiente nivel de titulares demócratas más seguros, como Jennifer Wexton. Las elecciones al Senado en Carolina del Norte y Ohio no estarían reñidas.

Todavía puede pasar mucho tiempo hasta que veamos un resultado en el Senado, pero en este escenario Herschel Walker tendría la oportunidad de superar el 50 por ciento necesario para ganar directamente y evitar una segunda vuelta en Georgia. Una victoria republicana en la carrera al Senado en Nuevo Hampshire cerraría esta tendencia.

Escenario 4: Una sorpresa demócrata

Una noche sorprendente para los demócratas —mantener la Cámara y el Senado— es poco probable. Con la tendencia de las encuestas hacia los republicanos, el resultado parece aún más difícil de imaginar de lo que sugiere la palabra “improbable”.

Pero sigue siendo una posibilidad: los demócratas siguen estando a escasa distancia de una buena noche. A diferencia de ciclos anteriores, siguen siendo competitivos en suficientes contiendas como para ganar el control de la Cámara. Y los demócratas no solamente siguen siendo competitivos en la carrera por el Senado, sino que también tienen potencial para una buena noche: las sorpresas siguen siendo posibles en estados como Wisconsin, Ohio y Carolina del Norte, incluso si los republicanos son claramente favoritos.

Desde cualquier perspectiva histórica, sería difícil de explicar que los demócratas consiguieran mantener ambas cámaras del Congreso. Ningún presidente con un índice de aprobación inferior al 50 por ciento ha visto a su partido ganar escaños en la Cámara de Representantes en unas elecciones de mitad de mandato, desde los albores de las encuestas modernas. Pero este no es precisamente un momento ordinario en la historia de Estados Unidos. La polarización partidista es extrema. Muchos votantes demócratas perciben que la democracia está amenazada. Otros están furiosos por la decisión de la Corte Suprema de anular el caso Roe contra Wade. En otras elecciones de mitad de mandato, estos votantes podrían haberse quedado en casa. En este ciclo, es posible que voten. Y una parte importante de votantes insatisfechos con Biden y los demócratas podría sentir que no tiene otra opción que votar contra los republicanos.

La fuerza de los demócratas entre los votantes de alto nivel de estudios sería probablemente una parte crucial de cualquier cambio. Estos votantes no solo están bien representados en los distritos clave, sino que también es más probable que constituyan una mayor parte del electorado en unas elecciones de mitad de mandato con baja participación. Es una tendencia que podría ir en contra del patrón habitual de que el partido del presidente sufra una baja participación. Al mismo tiempo, los demócratas necesitarían que elementos relativamente descontentos de la base de su partido —votantes negros, hispanos y jóvenes— volvieran a casa en la recta final.

La posibilidad de que las encuestas se equivoquen en este sentido también puede parecer difícil de imaginar. Después de todo, las encuestas han subestimado a los republicanos en los últimos ciclos. Pero históricamente, no hay mucha relación entre el error de las encuestas en una elección y la siguiente. Los encuestadores que lo hicieron mal se ajustan o abandonan. Los encuestadores que lo hicieron bien un año se sienten envalentonados al siguiente. Y eso parece estar ocurriendo en este ciclo.

Los encuestadores tradicionales que subestimaron más a los republicanos en 2020 han reducido significativamente sus encuestas este ciclo o han dejado de hacerlo. Otros encuestadores están haciendo todo lo que pueden para asegurar una muestra más republicana, incluso por medios que habrían sido despreciados hace unos años. Y luego está la avalancha de encuestas estatales realizadas por empresas republicanas, que muestran resultados sorprendentes como la ventaja republicana para el gobernador de Nueva York.

Todo esto puede dar lugar a promedios de encuestas mucho más precisos que en 2020. Pero si los encuestadores corrigen en exceso —o si la balanza de los encuestadores se ha inclinado demasiado hacia los conjuntos de tendencia republicana— existiría la posibilidad de que las encuestas subestimen a los demócratas.

De hecho, muchas encuestas tradicionales siguen mostrando signos de fortaleza demócrata. Por poner un ejemplo reciente: Marist College publicó encuestas que mostraban a los demócratas a la cabeza en Pensilvania y Arizona, y a la cabeza entre los votantes registrados en Georgia. Siena College mostró que los demócratas van bastante bien en varias contiendas críticas para la Cámara de Representantes en el estado de Nueva York, que uno podría pensar que se inclinan hacia los republicanos en este entorno nacional.

El martes por la noche, si los demócratas están en camino de superar ampliamente las expectativas, las señales se verían muy pronto. Las elecciones al Senado en Carolina del Norte, Wisconsin y Ohio se decidirán en gran medida en la noche electoral. Si los demócratas siguen siendo muy competitivos en las tres o incluso ganan una, será una clara señal de que no será la simple victoria republicana que los analistas esperaban desde hace tiempo.