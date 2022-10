Empleada de guardería asusta a niños con máscara de ‘Scream’ y la despiden

El reportero de WTVA, Ethan Foster, habló con varios padres y la dueña de la guardería.

Por su parte, los padres de familia consideraron que los directivos no tuvieron nada que ver con estos hechos, por lo que continuarán llevando a sus niños al lugar.

El alguacil del condado de Monroe, Kevin Crook, dijo que no se han presentado cargos penales pero que su oficina está investigando el asunto.

DESPIDEN A MAESTRA

Posteriormente, la ahora exempleada subió un video a su cuenta de Facebook donde explicó que otros trabajadores la convencieron de que asustara a los niños como una manera de castigo para los niños que se estaban portando mal.

“No lo hice con la intención de dañar a nadie ni con malas intenciones. Los maestros me preguntaron si podía hacerlo o si ellos podrían usar la máscara para que (los niños) escucharan sus clases... No soy una abusadora de niños... Lo que no vieron todos ustedes fue que después de que salí de la habitación, me quité la máscara y volví al salón de clases y dije: ‘CeeCee tiene al monstruo. No va a volver’. Y me abrazarían. Conozco a esos niños de toda la vida”, dijo la joven maestra.