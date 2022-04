“En 2024, vamos a sacar a Morena”: Ricardo Anaya celebra que oposición impidiera aprobación de reforma eléctrica de AMLO

Ricardo Anaya Cortés en su video semanal ha celebrado que la oposición unida impidió la aprobación de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados.

Anaya aseguró que la llamada “Ley Bartlett” ha puesto la energía cara y sucia por encima de la que es limpia y barata, además que regresaría México al tiempo de los monopolios del Estado.

Afirma que Morena y sus aliados intentaron bloquear la entrada a los diputados de oposición para que no votaran, pero al no conseguirlo movieron la sesión para el Domingo de Ramos; aún así no consiguieron los sufragios necesarios para aprobar la reforma.

Así mismo señalo que AMLO argumentará que no puede bajar el precio de la luz porque la oposición no aprobó su reforma.

“Queda claro que la unidad es la clave para sacar a México del desastre al que Morena lo ha llevado. Ya no hay duda de que sí podemos derrotar a Morena. En 2024, los vamos a sacar porque han dado pésimos resultados.

“Tenemos una economía estancada, más pobreza, un país inseguro, donde la gente vive con miedo. Los vamos a sacar. Y con un mejor manejo de la economía, el apoyo y los servicios que la gente recibe no se van a quitar”, señaló.

Anaya agregó que la próxima batalla de la oposición será defender al Instituto Nacional Electoral de la reforma electoral propuesta por AMLO tras la consulta de revocación de mandato.