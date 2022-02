‘En este gobierno no hay ladrones’, AMLO asegura que se aclararán irregularidades en la Cuenta Pública

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que las irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2020, “se van a ir aclarando”.

El domingo pasado la ASF publicó el informe de resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020, en el que destacó irregularidades por un monto de 28.1 millones de pesos en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro; un aumento hasta en 2 millones de pesos en el costo de algunas sucursales del Banco del Bienestar, entre otras anomalías.

Durante su conferencia mañanera, el mandatario aseguró que todas las irregularidades que destacó la ASF en su reporte, se irán aclarando, “así es siempre, se audita todo y se empieza a aclarar”, indicó desde Palacio Nacional.

AMLO recordó que en el anterior reporte se aseguraba que el cancelar el NAIM había costado 300,000 millones de pesos, “y tuvieron que aceptar que se pagaron 100,000 millones a los contratistas que ya tenían compromisos con el gobierno anterior”, dijo.

López Obrador dijo que estos datos dados a conocer por la ASF sólo son preliminares, pero se usan por sus adversarios porque piensan que “es lo mismo, ¡No! ya no opera (...) en este gobierno no hay ladrones, para que quede claro”, aseguró.

El presidente aseguró que ya no hay corrupción, “por eso resistimos, porque si no tuviésemos autoridad moral no podríamos avanzar, no podríamos hacer ninguna denuncia a la mafia del poder, ni a la delincuencia organizada”, dijo.

Aseguró que las irregularidades se resolverían y en caso de que se encuentren actos de corrupción se castigará a los responsables, “a quien sea, no hay impunidad para nadie”.

Dijo que los avances que se han logrado en su gobierno han sido porque no se permite que haya asociación delictuosa, ”que los que estamos aquí no nos vinculemos a la delincuencia organizada”, dijo.

Insistió que es por ello que le solicita al periodista Carlos Loret de Mola que le permita publicar la información que le hicieron llegar ciudadanos para conocer cuánto gana, esto con el fin de transparentar la vida pública, también dijo que lo debería hacer el también periodista Jorge Ramos.

Al fiscalizar la Cuenta Pública de 2020, la Auditoría detectó un posible daño al erario por un total de 63,010 millones de pesos, de los cuales 49,765 millones de pesos fueron detectados durante la tercera entrega de este ejercicio fiscalizador.

Del último informe se desprende que, de las 866 auditorías practicadas en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2020, un gran número de posibles irregularidades se concentra en el rubro de desarrollo económico. Además, se encontraron posibles daños que ascienden a 1,674 millones de pesos de las empresas productivas del Estado.