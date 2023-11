En Suecia ordenan el sacrificio de 1.2 millones de gallinas por brote de salmonelosis

El productor de huevos más grande de Suecia, CA Cedergren, ha recibido una orden drástica: sacrificar todas sus aves para permitir una limpieza profunda en sus instalaciones, luego de enfrentar brotes recurrentes de salmonelosis en el último año.

Esta decisión fue tomada por la Junta Sueca de Agricultura, que abandonó sus esfuerzos previos para limpiar los gallineros de la compañía, que antes del brote de salmonelosis albergaba a casi 1.2 millones de aves, lo que representaba alrededor del 20% de las gallinas ponedoras en Suecia.

SACRIFICIO DE GALLINAS SERÁ PARA CONTROLAR BROTE

Los intentos previos de limpiar las instalaciones infectadas no tuvieron éxito, lo que llevó a la necesidad de una medida más drástica. Katharina Gielen, responsable de control de infecciones en la junta, afirmó: “No tuvo éxito y ahora tenemos reinfección, tenemos que hacer algo diferente”. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la cantidad exacta de aves que serán sacrificadas, ya que CA Cedergren no ha hecho comentarios al respecto.

Suecia experimentó una breve escasez de huevos en julio debido a un brote de salmonelosis que afectó a la compañía en diciembre de 2022. En abril, todas las entregas de huevos de CA Cedergren se suspendieron después de que se identificara la bacteria de la salmonela en la sala de empaquetado de la firma. Luego, en agosto, se tuvo que sacrificar a 340,000 aves en la granja después de detectarse una infección de salmonelosis en dos de los gallineros.