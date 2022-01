Encuentran muerto al presunto feminicida de niña de 13 años, en el Edomex

Edomex.- La familia de Renata Martinely, menor de 13 años víctima de feminicidio en el municipio de Ixtapaluca en noviembre de 2020, confirmó la muerte de su presunto agresor, Carlos Daniel “N”, luego de que policías del penal donde se encontraba el acusado emitieran el reporte del deceso al Ministerio Público.

El señalado de 35 años enfrentó un proceso penal de apenas 16 días, luego de que un Juez con sede en Chalco lo vinculara a proceso el pasado 31 de diciembre por el feminicidio de la menor de tan solo 13 años a quien aparentemente violó y después privó de la vida en su propia casa.

Sin embargo, cuando había una esperanza en la familia de encontrar la justicia, ésta no llegó completa, pues el domingo 16 de enero, el hombre fue hallado muerto dentro de su celda.

Carlos Daniel “N” presuntamente estaba envuelto en una cobija en el área del baño, entre el retrete y una de las paredes de su celda en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Huitzilzingo, al oriente del Estado de México.

Fue uno de los custodios quien lo encontró y aunque personal de enfermería del penal ingresó para brindarle los primeros auxilios, el señalado ya no contaba con signos vitales.

“No pagó lo que le hizo a mi hija”; madre de Renata

En entrevista para MILENIO, Karen Reyes, madre de Renata aseguró que la muerte del presunto feminicida de su hija no le da tranquilidad, pues “no pagó lo que le hizo como yo hubiera querido”.

“Esto para nosotros es justicia, no era lo que nosotros esperábamos, nosotros queríamos una sentencia fuerte, una sentencia vitalicia, no nos sentimos satisfechos, porque si te das cuenta fue como trabajar sobre algo y de repente nos lo quitan.

“Era algo que no queríamos, que no podíamos, solo él sabe cómo fueron las cosas, no sabemos si debía algo más, si fue tanta la presión o la culpa que no aguantó no sabemos, vamos a esperar los resultados de la necropsia”, aseguró Karen Reyes.

La familia realizó una campaña en redes para exigir justicia.

