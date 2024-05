Enfrentará proceso el profesor que grabó con cámara oculta bajo la falda de mujeres, en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó de la vinculación a proceso de Miguel ‘N’, el docente que presuntamente grabó con cámara oculta a mujeres el pasado 1 de mayo en la Feria de Puebla.

El sujeto fue imputado por la presunta comisión del delito de acoso sexual agravado. Durante la audiencia de vinculación, la jueza dictó la prisión preventiva en contra del docente.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a profesor de la BUAP por grabar bajo la falda de mujeres en la Feria de Puebla, sería despedido

La Fiscalía detalló que a partir de la denuncia de dos agraviadas, “se llevaron a cabo actos de investigación y se ejercitó acción penal en contra del probable participante en el ilícito”.

El hombre trabajaba como profesor de la Facultad de Artes Plásticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que lo suspendió tras los hechos.

Fue captado en video cuando presuntamente grababa con una cámara oculta en su tenis debajo de la falda de mujeres en el recinto ferial.

“Este degenerado se me acercó en repetidas ocasiones de manera muy extraña colocando su pie izquierdo entre mis piernas, yo me encontraba con un vestido y al percatarme de ello no lo enfrenté directamente, queríamos cerciorarnos de lo que hacía”, reseñó una de las presuntas víctimas en redes sociales.