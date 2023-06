‘Es un pervertido’; en polémico libro, acusan a Trump de comentarios inapropiados sobre su hija Ivanka

Entre otros comentarios recordados por usuarios, se encuentran las decenas de ocasiones en las que Trump coincidió con Jeffrey Epstein. “Lo conozco desde hace 15 años, es un tipo increíble”, dijo.

Además, admitió que Epstein el magnate “tiene un gusto particular por las mujeres hermosas, al igual que yo. La mayoría de ellas, más jóvenes”.

Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump, saldrá a la venta el próximo 18 de julio.