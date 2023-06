¿La configuración del juicio contra Trump puede afectar la selección del jurado?

Dejó abierta la posibilidad de que el juicio pudiera ser trasladado (y las inclinaciones políticas no necesariamente indican cómo decidirá un jurado), pero el hecho de que se espere que el juicio atraiga a jurados que viven en lugares más favorables a los republicanos ha llamado la atención de los aliados de Trump y de aquellos que conocen bien los tribunales de Florida .

Pero ninguno de los numerosos intentos de trasladar los juicios a otro lugar fue aprobado por un juez. Y los asesores de Trump son muy conscientes de que Florida, donde Trump ganó dos veces, es un lugar más ventajoso para este acusado en particular .

“No estoy convencido de que este caso vaya a procesarse en Fort Pierce”, afirmó y predijo un posible traslado a West Palm Beach, lo que lo ubicaría en el condado donde vive Trump y donde se almacenaron los documentos clasificados en cuestión después de que dejó el cargo. c.2023 The New York Times Company.

Por Maggie Haberman, Jonathan Swan y Alan Feuer The New York Times.