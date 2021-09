Estamos contra la corrupción, no contra los investigadores del Conacyt: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó nuevamente los presuntos actos de corrupción de los integrantes de la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT A. C.), y dijo que el proceso penal abierto en contra de los 31 inculpados, no se trata de una campaña de persecución contra los beneficiarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Ya lo hemos dicho también y lo repito, un investigador del Conacyt no debe preocuparse, no tiene nada que temer, no estamos en contra de los investigadores, estamos en contra de la corrupción”, expresó.

Incluso, puso como ejemplo los gastos excesivos en restaurantes de lujo y la adquisición de una casa en la alcaldía Coyoacán, revelados la semana pasada por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, para sintetizar los presuntos actos de corrupción de los 31 integrantes de la asociación civil beneficiada con recursos públicos.

En la conferencia mañanera, el mandatario insistió en decir que su gobierno busca erradicar las prácticas corruptas en México para garantizar el derecho al desarrollo pleno de la sociedad.

“No estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la riqueza mal habida, estamos en contra de la corrupción porque es lo que más ha dañado a México”, indicó el mandatario.

Incluso, se dio tiempo para bromear al pararse en un solo pie y señalar que el principal problema de México, ha sido la corrupción.