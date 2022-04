Estela de Luz de CDMX que costó mil 304 mdp, tiene más de un año apagada

Pese a que costó mil 304 millones de pesos, la Estela de Luz, del monumento del Bicentenario de la Independencia, tiene más de un año que no enciende por una falla en el sistema de control de las luces de sus mil 704 placas de cuarzo.

“La Secretaría de Cultura del Gobierno de México está trabajando en el mantenimiento integral del equipo e infraestructura eléctrica de la Estela de Luz para, una vez concluido éste, ponerla nuevamente en marcha”, confirmó la dependencia.

De acuerdo con Reforma, el entonces encargado de Tecnologías del Centro de Cultura Digital (CCD), ubicado bajo la Estela, Enrique García Alcalá, informó que el monumento no se iluminaba por la noche debido a que los ventiladores de las máquinas que controlan el encendido estaban descompuestos.

La oficina de prensa de la Secretaría de Cultura admitió que el sistema de enfriamiento está contemplado en el mantenimiento que se lleva a cabo, sin precisar la fecha en que podría volver a encenderse. También aseguró que debido a la pandemia, la actividad de la Estela fue suspendida temporalmente.

El 10 de marzo de 2021, en su conferencia de prensa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de superflua la obra, pero dijo que no se podía destruir.

“La Estela de Luz no se puede destruir, no sería eso adecuado, correcto. Que quede ahí como constancia de una obra innecesaria y costosa, pero no destruir, dejarla porque, pues costó, o sea, es dinero del presupuesto, es dinero de la gente”, dijo ante una propuesta de que fuera desmontada.

Las actividades del CCD también están paralizadas.

En el sótano, apenas hay algunas bancas, un supuesto memorial con luces fosforescentes y una pantalla con un poema audiovisual. No hay talleres ni funciona la sala de la Cineteca Nacional. Arriba, la cafetería está cerrada y apenas unos 40 visitantes al día llegan únicamente buscando la sombra o la conexión a internet.