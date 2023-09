Esto se sabe sobre el secuestro de Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, Michoacán

La Fiscalía de Jalisco ha confirmado que los dos familiares lograron escapar , y únicamente Sánchez fue secuestrada. Es importante destacar que la alcaldesa no contaba con escoltas , según la información proporcionada por las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Hombres armados secuestran a la titular del MP en Tierra Caliente, Guerrero; desarman a los agentes ministeriales

‘SE SENTÍA AGOBIADA’: SECRETARIO DEL PAN MICHOACÁN

Javier Estrada Cárdenas, secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, ha señalado que la presidenta municipal de Cotija ya había expresado previamente su preocupación ante la presencia del crimen organizado en la región.

Por su parte, el secretario de Gobierno en Michoacán, Carlos Torres Piña, argumentó que no tenía información sobre amenazas recibidas por parte de la alcaldesa. Torres Piña mencionó que mantuvo reuniones con ella en varias ocasiones e incluso la visitó en Cotija, y en ningún momento mencionó las amenazas. Además, fue el secretario de Gobierno quien dio a conocer que la alcaldesa no contaba con guardaespaldas, ya que no los utilizaba.