‘Estoy destrozada’, reacciona hija de saltillense y hermanastra del menor víctimas de la tragedia en mitin de Máynez

Alejandra utilizó sus redes sociales para lamentar la tragedia y desear que tanto su padre como su hermanastro nunca hubieran asistido al evento organizado por Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, Nuevo León.

“No sabes cuánta tristeza me dejas, teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaba vivir, hoy me dejas aquí con el corazón hecho pedazos”, escribió la joven en sus redes sociales. “Estoy destrozada, si tan solo te hubieras quedado y no hubieras ido al evento, todo esto no hubiera pasado, te amo y te amararé toda mi vida”, puntualizó la joven en una publicación a sólo unas horas de haber ocurrido la tragedia.

Sobre José de Jesús, su hermanastro, destacó que era un niño tan ‘noble y bueno’, así como prometió cuidar de la madre del menor.

