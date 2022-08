Ex agente de la DEA señala complicidad de Bartlett, la CIA y narcos con el asesinato de Kiki Camarena

Una transcripción de una grabación que “por error” entregó la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y al menos cuatro testigos de la llamada “Operación Leyenda”, son los testimonios que vinculan al ex Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, y el ex agente de la CIA, Ismael Félix Rodríguez, con el asesinato de Enrique Camarena, “Kiki” Camarena, afirmó el ex agente de la DEA, Héctor Berrellez.

En entrevista para Aristegui en Vivo, Berrellez se dijo “triste” por la determinación de un juez mexicano que frenó la posibilidad de una extradición exprés del fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. Consideró que la tardanza en el envío del capo sinaloense a Estados Unidos es por miedo a que delate la complicidad de funcionarios mexicanos y estadounidenses con los narcos mexicanos y el homicidio del agente especial de la DEA, Enrique Camarena Salazar.

Si Caro Quintero fuera extraditado para acá, sería muy vergonzoso, implicaría Bartlett y a Ismael Félix Diaz, en 1984 negó el Congreso de Estados Unidos se negó a involucrarse en la guerra en Nicaragua, entonces la CIA lo hizo clandestinamente con una reunión en México, le pidieron ayuda en México, México se negó hacerlo abiertamente, solo clandestinamente, en una junta Bartlett sugirió usar infraestructura de los narcos para la CIA, y tuvieron junta con los narcos, le ayudaron a la CIA para transportar las armas, concluyó.

Héctor Berrellez añadió que sus acusaciones contra Bartlett y la CIA tienen sustento en todos esos testimonios y otras fuentes, a pesar de que el actual director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, y la propia CIA han negado de manera reiterada cualquier relación con el secuestro y homicidio de “Kiki” Camarena.

De hecho, Berrellez explicó que la tortura a Camarena, ocurrida poco antes de su asesinato, tenía como fin averiguar si el entonces agente de la DEA sabía algo de la relación entre la CIA, Bartlett y los grandes narcos mexicanos como Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y Juan Manuel Salcido Azueta, alias “El Cochiloco”.

Cuatro diferentes testigos a mí me dijeron que estuvieron en juntas en donde se planeó el asesinato de KIki Camarena, pero el plan no era asesinato, levantar a Camarena no era para matarlo, era para interrogarlo, por eso lo vendaron y no debían haberlo matado, lo que pasó en que en el interrogatorio fue torturado demasiado, las órdenes eran dejarlo con vida, para sacar toda la información que se pudiera y ver hasta que punto tenía conocimiento de lo que pasaba en el Rancho de Veracruz, sostuvo.

De acuerdo con Berrellez, hay dos grabaciones de las torturas que sufrió Camarena a manos de los narcos mexicanos, de las cuales se hicieron cuatro transcripciones. Sin embargo, también hay una quinta transcripción que fue entregada a la DEA, pero la CIA se negó a entregar la grabación con la que estaba relacionada.

En esa última transcripción, es en la que los torturadores le preguntaban al entonces agente de la DEA sobre que sabía de los contras y las relaciones de los narcotraficantes mexicanos con gobernantes y políticos “sucios” de México, vinculados al tráfico de drogas.

Explicó que a pesar de que “Kiki” Camarena aclaró que no sabía quiénes más estaban involucrados en el negocio y que sólo había oído del rancho de Veracruz “porque ahí bajaban mucha droga”, sus captores lo siguieron torturando hasta la muerte, sin que fuera el plan original de los altos mandos de México y la CIA, puesto que pensaban liberarlo con vida. “Por eso le vendaron los ojos”, sentenció.