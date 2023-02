A través de un comunicado en Twitter , la dependencia de seguridad compartieron la noticia y agradeciendo al can su labor de búsqueda y rescate de ciudadanos entre los escombros; “Gracias Proteo por tu heroica labor, cumpliste la misión perrito del Ejército Mexicano” , junto a hashtags en apoyo a Turquía.

En otro mensaje para el ‘lomito’, la Sedena compartió la despedida del entrenador del can rescatista tras su muerte y afirmó que Proteo siempre fue un perro fuerte, como trabajador.

“Quiero decirte que me siento orgulloso de ti porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca te diste por vencido. Ahora sólo me queda agradecerte por haberme traído; lamentablemente no vas a poder llegar conmigo. Siempre te estaré recordando. Todo México espero que siempre te recuerde, que nunca te olviden. Algún día nos volveremos a ver”, indicó el elemento Villeda.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Topo’ coahuilense llega a Turquía para colaborar en labores de rescate