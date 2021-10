FGR va por Peña Nieto, Ricardo Anaya y Luis Videgaray por delito de delincuencia organizada

La Fiscalía General de la República acusará por delincuencia organizada, al ex presidente Enrique Peña Nieto, al ex titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y al ex candidato del PAN a la presidencia de México, Ricardo Anaya, esto de acuerdo al diario Milenio.

La fiscalía estaría investigando al ex presidente de México y a 16 actores políticos más, quienes fueron denunciados por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos como parte de la trama de sobornos de Odebrecht, publicó Milenio.