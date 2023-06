‘Fox es muy hipócrita’... AMLO arremete contra el ex presidente por decir que él creo la Pensión para Adultos Mayores (video)

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano presentó un video donde el ex presidente Vicente Fox rechazó dar pensiones a los adultos mayores, pues consideró que esa acción afectaría al país.

“Ahora como es un programa muy aceptado, bien visto por la gente, estos oportunistas, conservadores, corruptos, cínicos ya quieren decir fuimos nosotros”, reprochó.

“Imagínense Fox diciendo eso, que me consta, me dejo de llamar Andrés Manuel, que él se opuso por esa mentalidad clasista, neoporfirista, ahora resulta que ayudar a los adultos mayores no es populismo, porque antes me acusaban de populista”, agregó.