Fox News critica a AMLO por no hablar inglés en su reunión con Biden

Tras la presencia del Presidente de México en EUA, actores políticos y medios externaron sus opiniones sobre la visita del mandatario mexicano a su homólogo del vecino país, Joe Biden.

Entre ellos, la cadena de noticieros estadounidense Fox News, identificada con los republicanos, cuestionó a AMLO por no hablar inglés durante su visita a la Casa Blanca, ya que el discurso de 30 minutos que leyó ante Biden fue en español:

“¿El presidente de México no habla inglés? Hemos tenido líderes mexicanos previos que vienen a este país y que hablan inglés frente a nuestros presidentes y vicepresidente. Solo me quiero asegurar porque recuerdo a Vicente Fox que hacía entrevistas con la cadena Fox y era muy combativo”, dijo el presentador.

Además, el presentador de la cadena, criticó la postura del presidente Biden con México, expresando que era necesario ser “más duros con nuestros vecinos del sur”, esto por los migrantes ilegales y drogas.

La oposición de AMLO aquí en México, también cuestionó que el presidente mexicano no haya hablado inglés ante Biden; aunque hay quienes apuntan que el mandatario no está obligado a hablar en otro idioma, además de que Biden tampoco habla en otra que no sea su lengua materna.